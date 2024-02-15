Горбунов, Анатолич и Дива Монро побывали на премьере комедии "Уроки толерантности" (фоторепортаж)

В столице презентовали украинскую комедию о рядовой украинской семье, которая с целью решить финансовые трудности, согласилась стать участниками программы по евроинтеграции "Уроки толерантности".

В столице презентовали нетолерантную комедию украинского производства о семье, которая учится толерантности по государственной программе евроинтеграции под названием "Уроки толерантности". Событие состоялось 13 февраля. На допремьерном показе побывал Фокус.

На событие пришло немало звездных представителей, которые поддержали команду. Среди них телеведущий Анатолий Анатолич, шоувумен Дива Монро, продюсер Юрий Горбунов, актриса Алена Лавренюк и многие другие.

В центре сюжета комедии — семья Найдюков, которая всю жизнь жила руководствуясь общественным мнением. Они — олицетворение людей, которые подвержены мнению других людей. Именно поэтому их выбрали для участия в программе толерантности. Главная цель программы — научить семью избавиться от страхов, которые навязало им общество и научить проявлять заботу и уважение к инакомыслящим.

Алена Лавренюк

Режиссером и соавтором сценария к комедии стал 56-летний Аркадий Непиталюк. Среди актерского состава комедии 51-летний Александр Ярема, известный ролями в фильме "Папаньки" и "Памфир", 55-летняя Елена Узлюк, известная ролями в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Женский доктор", 55-летний Борис Георгиевский, известный ролями в сериале "След" и "Толока" и 32-летний Александр Пискунов, который снимался в фильмах "Межа" и "Киборги". Также среди актеров 23-летняя Каролина Мруга и 38-летний Акмал Гурезов.

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Вячеслав Соломка Фото: KIRILL AVRAMENKO

Алексей Комаровский Фото: KIRILL AVRAMENKO

Алексей Тритенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Аркадий Непиталюк, режиссер Фото: KIRILL AVRAMENKO

Андрей Кокотюха и Сергей Лавренюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Богдан Рубан Фото: KIRILL AVRAMENKO

Александр Пискунов Фото: KIRILL AVRAMENKO

Дима Коляденко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Анатолий Анатолич Фото: KIRILL AVRAMENKO

Александр Ярема Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ярослава Кравченко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Монро Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ира Татаренко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Инна Приходько Фото: KIRILL AVRAMENKO

Елена Узлюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Алексей Гладушевский Фото: KIRILL AVRAMENKO

Екатерина Соляр Фото: KIRILL AVRAMENKO

Алена Тимошенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Напомним, ранее мы писали, о звездной премьере документальной ленты "Долгие сутки" Алана Бадоева в Киеве.