Дженнифер Лопес призналась, планировала ли мириться с Беном Аффлеком

Звездная пара в начале 2000-х уже встречалась, однако разорвала отношения перед свадьбой. Спустя почти 20 лет они воссоединились и поженились.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, почему они с 51-летним Беном Аффлеком в течение 18 лет не могли помириться. Об этом звезда сцены рассказала The Kyle And Jackie O Show.

Знаменитости расстались в 2004 году после помолвки. Впрочем, пара неожиданно воссоединилась в 2021, а через год поженилась в Лас-Вегасе.

Накануне Джей Ло объяснила, что ей понадобилось почти два десятилетия, чтобы "понять себя", прежде чем "вселенная открылась" и позволила ей воссоединиться с ее бывшим возлюбленным.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2002 году Фото: Getty Images

"Я влюбилась в любовь своей жизни [в начале своей жизни], и по любым причинам... нам нужно было расти и делать другие вещи", — начала артистка, добавив, что за период разлуки они с Аффлеком стали родителями детей в других союзах.

Джей Ло родила дочь Эмму и сына Макса от певца Марка Энтони. Тем временем Бен Аффлек стал отцом трех наследников от актрисы Дженнифер Гарнер: Вайолет, Серафины и Самюэля.

Дженнифер Лопес с дочерью Фото: Getty Images

"Я не могла в это поверить, и я не думаю, что он тоже. Это не то, что мы когда-либо планировали. Мы действительно продолжили свою жизнь, но когда возобновили связь, это было почти мгновенно, и мы просто знали", — призналась американская певица.

Бен Аффлек с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес носит украшение с фамилией мужа.

Также Фокус писал о клипе из нового альбома Джей Ло, который сняла украинка Таню Муиньо.