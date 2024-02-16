Жена экс "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретила имя новорожденного сына

Даша Хлыстун призналась, что они с Максом Михайлюком больше недели не могли определиться, как назвать сына. Модель рассказала, что они рассматривали несколько варинатов.

Модель и жена экс-"холостяка" и пилота Макса Михайлюка Даша Хлыстун рассекретила, какое имя они выбрали для новорожденного сына. Подробностями выбора имени для второго ребенка она поделились у себя на странице в инстаграм.

Стоит отметить, что второй ребенок в семье родился 6 февраля, это был мальчик. Макс и Даша уже имеют старшую дочь Ариану, которой в 2024 году исполняется 3 года.

Даша призналась, что все это время не держала интригу, а просто колебалась с мужем относительно имени малыша. Она даже призналась, что примеряли для мальчика несколько вариантов, однако наконец выбрали.

"Хочу наконец сказать имя нашего сына. Не думайте, что тянули интригу или хотели подольше продержать в секрете. Мы просто растерялись и долго подбирали имя. На этот раз было очень тяжело. В роддоме дали ему — Theo. Когда была беременна, думала, что родится — Amir. Но в конечном итоге у нас — Dimitri", — написала Даша.

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Конечно подписчики Даши и Макса сразу же отреагировали на новость: "А это Димитри или все же Дмитрий? Как будете его звать?", "Хорошее имя, сильное. Рады приветствовать Дмитрия Максимовича. Крепкого здоровья малышу", "Очень красивое имя, здоровья малышу и счастливой судьбы", "Какое красивое имя вы выбрали. Здоровья малышу", "Димчик, у меня сыночек и муж тоже Дима. Поздравляю Вас", "Класссс! Это — самое красивое имя! хороший выбор, такой же сладкий мальчик".

Стоит отметить, что о второй беременности жены Макса Михайлюка стало известно в октябре 2023 года. Долгое время пара не афишировала подробностей личной жизни. Однако уже на больших сроках решила рассказать секрет поклонникам.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Чмерковский со слезами на глазах сообщил, что его жена беременна после 4 месяцев после родов. Также стало известно, что Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки", беременна первенцем. Кроме этого, бывшая жена Ченнинга Татума в третий раз беременна.