Эклектика в одежде: любимый стиль тех, кто ценит гармонию (фото)

По словам стилистов, эклектика, или комбинаторность, в одежде – это возможность играть с разными стилями, формами, текстурами и цветами, чтобы создать запоминающийся образ, который отражает индивидуальность и творческий подход к моде.

Что такое эклектика в одежде? Это сочетание несочетаемого, смешение разных стилей, фактур и направлений. А как же гармония, спросите вы? На самом деле эклектика — это искусство гармоничного сочетания противоречий и неожиданных соединений. А вот тут-то важно соблюсти гармонию, дабы не только выразить свою индивидуальность и поэкспериментировать, но и продемонстрировать хороший вкус и чувство пропорций. Фантазируйте, проявляйте свою индивидуальность, и у вас все получится.

Итак, шесть основных правил, как одеться в стиле эклектика, которыми с нами поделились на сайте peonyfashiongroup.

Комбинировать — это умение сочетать самые невероятные вещи между собой. Вместе с тем даже вещи разных стилей должны подходить друг к другу хотя бы по одному признаку — цвету, геометрии, рисунку, форме, фактуре. Обратите внимание на яркие цвета! Забудьте про черные или монохромные наряды в оттенках серого — оригинальные узоры и вещи ярких расцветок неотделимы от эклектики. Смешивайте, казалось бы, несовместимые фактуры. Возьмите вещи одного цвета, но из различных тканей — грубое с гладким, невесомое с тяжелым. Добавьте в образ новый стиль. Например, кружевное платье сочетайте с байкерской кожаной курткой или белое шифоновое платье с кроссовками. Расставляйте акценты — ими могут быть сумка, шарф контрастного оттенка. Например, если вы уже добавили к образу футболку с принтом, тогда возьмите однотонную сумку на тон темнее основного цвета. Разрушайте стандарты — эклектика не только для молодежи. Этот стиль отлично подойдет женщинам постарше, особенно тем, кому 50+.

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Эклектика для женщин

Этот стиль в женских образах отличается следующими характеристиками:

смешение стилей, особенно таких, как винтажный, классический, современный, бохо, гранж и др. Например, это может быть сочетание винтажного платья с модными кедами или кроссовками;

игра с текстурами, такими как шелк, кружево, деним, вельвет, шерсть и т.д. Подобный выбор создает интересный и динамичный образ;

эксперименты с принтами, таких как геометрические узоры, цветочные мотивы, анималистические принты и т.д. Особенно это актуально в декорировании женских брюк;

аксессуары, разнообразные украшения, шарфы, сумки, очки, ремни и т. д. Часто такие элементы придают образу завершенность и индивидуальность.

То есть эклектический стиль в женской одежде — это возможность каждой женщины проявить свою индивидуальность и создать стильные и неповторимые образы.

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Эклектика для мужчин

В мужском варианте эклектика предполагает сочетание классических элементов, таких как пиджаки, рубашки с воротниками, брюки, — с современными деталями, например, кедами или кроссовками, джинсами с разрезами или аксессуарами в стиле уличной моды. Эклектический образ в мужской моде также, как и в женской, может сочетать различные материалы и текстуры — кожу, деним, шерсть, хлопок, искусственные ткани. Это позволяет создать интересные и многослойные образы, например:

хипстер: джинсы с разрезами и потертостями, кардиган из толстой пряжи, футболка с принтом, кеды с яркими шнурками, вязаная шапка бини, сумка-рюкзак из кожи или текстиля;

гранж с элементами рок-культуры: кожаная косуха, рубашка в клетку или с графичным принтом, джинсы, высокие ботинки, шарф с рок-мотивами, кожаный браслет с заклепками;

джентльмен-бохо: льняной пиджак, рубашка с ярким принтом или вышивкой, широкие брюки в стиле "бохо", легкие кожаные туфли, бусы или браслеты из натуральных материалов.

В эклектическом стиле мужской одежды можно встретить смелые сочетания цветов и оттенков, которые не всегда типичны для мужского гардероба. Это могут быть яркие акценты или неожиданные комбинации, добавляющие оригинальности и стиля образу.

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