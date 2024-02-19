Наоми Кэмпбелл в мрачном образе посетила церемонию BAFTA-2024 (фото)

На "британском Оскаре" появился ряд знаменитостей. В частности, принц Уильям, Вера Вонг и украинская команда фильма "20 дней в Мариуполе".

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл накануне посетила церемонию BAFTA-2024 в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная звезда подиумов вышла на красную дорожку в Королевском фестивальном зале перед ежегодной церемонией награждения лучших в кино ("британский Оскар").

Мать двоих детей очень напоминала звезду сериала "Предатели" Клаудию Винклман в своей накидке с капюшоном и густой бахромой.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Наоми свою накидку на платье А-силуэта с золотым поясом, сделав драматический смоки-айз.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Шотландский актер Дэвид Теннант провел нынешнюю церемонию в прямом эфире из Королевского фестивального зала в лондонском Саутбенк-центре, а целый вечер присутствовали приглашенные ведущие, которые вручали награды.

Клаудия Винклман

В частности, среди гостей вечера был принц Уильям, который появился на публике без жены Кейт Миддлтон, которая выздоравливает после операции на брюшной полости.

BAFTA — церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Напомним, на BAFTA-2024 украинский фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации лучшей документальной картины.

Также Фокус писал о появлении дизайнера Веры Вонг на мероприятии в рамках BAFTA-2024.