Наоми Кэмпбелл в мрачном образе посетила церемонию BAFTA-2024 (фото)
На "британском Оскаре" появился ряд знаменитостей. В частности, принц Уильям, Вера Вонг и украинская команда фильма "20 дней в Мариуполе".
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл накануне посетила церемонию BAFTA-2024 в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Легендарная звезда подиумов вышла на красную дорожку в Королевском фестивальном зале перед ежегодной церемонией награждения лучших в кино ("британский Оскар").
Мать двоих детей очень напоминала звезду сериала "Предатели" Клаудию Винклман в своей накидке с капюшоном и густой бахромой.
Наоми свою накидку на платье А-силуэта с золотым поясом, сделав драматический смоки-айз.
Шотландский актер Дэвид Теннант провел нынешнюю церемонию в прямом эфире из Королевского фестивального зала в лондонском Саутбенк-центре, а целый вечер присутствовали приглашенные ведущие, которые вручали награды.
В частности, среди гостей вечера был принц Уильям, который появился на публике без жены Кейт Миддлтон, которая выздоравливает после операции на брюшной полости.
BAFTA — церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства.
Напомним, на BAFTA-2024 украинский фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации лучшей документальной картины.
Также Фокус писал о появлении дизайнера Веры Вонг на мероприятии в рамках BAFTA-2024.