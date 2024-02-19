Ума Турман вышла на прогулку без макияжа (фото)

К звезде "Криминального чтива" присоединилась ее дочь Луна. Турман выбрала стильный образ для редкого выхода.

53-летняя американская актриса Ума Турман вышла на прогулку со своей младшей дочерью Луной в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана была в будничном ансамбле, прогуливаясь со своей 10-летней наследницей, которую она воспитывает от бывшего жениха, французского финансиста Арпада Бюссона.

Надев белую водолазку, темно-синий свитер и черные брюки, Ума продемонстрировала свою естественную красоту, практически отказавшись от макияжа.

Актриса оделась в темный шерстяной пиджак и несла пакет для покупок. Волосы американская знаменитость собрала в пучок и добавила к образу прозрачные очки.

Ума Турман на прогулке с дочерью

Ума Турман и актер Итан Хоук поженились в 1998 году после того, как встретились на съемках научно-фантастического фильма "Гаттака" в 1996. У супругов родилось двое детей: Майя и Левон.

Их романтическая история закончилась в 2003, а через два года актеры официально развелись.

С 2007 по 2014 Ума Турман была в незарегистрированном браке с финансистом Арпадом Бюссоном. 15 июля 2012 года актриса родила дочь Луну Турман-Бюссон.

Ума Турман с дочерью Луной Фото: Getty Images

Напомним, Ума Турман вышла на красную дорожку со старшим сыном.

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