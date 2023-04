День рождения Умы Турман. Дочь баронессы и буддиста может сыграть все: от богини – до наркоманки

Ума Турман играет женщин, которые сводят мужчин с ума, но при этом сами остаются достаточно холодны.

29 апреля выдающейся голливудской актрисе Уме Турман исполнилось 53 года. Ума родилась в Бостоне. Ее отец Роберт Турман – профессор Колумбийского университета, специалист по восточным религиям, в прошлом буддийский монах. Мать – шведская баронесса Нена фон Шлебрюгге, она была моделью, а потом стала психотерапевтом. Вероятно, дочь таких продвинутых родителей не могла не оказаться необычным ребенком. Красота у Умы – от мамы-модели, ум – от папы-профессора.

Фокус подобрал три фильма, где актриса снялась в парадоксально разных ролях, но везде обольстительна.

29 апреля Уме Турман исполнилось 53 года Фото: Getty Images

Нена фон Шлебрюгге, мать Умы Турман, родилась в Швеции, но успехи на подиуме заставили ее переехать в Лондон, а потом в США. Азы психологии ей открыл не кто-нибудь, а знаменитый психолог и писатель, пропагандист ЛСД Тимоти Лири, за которого она даже вышла замуж. Именно в поддержку его избирательной кампании на пост губернатора Калифорнии (против Рональда Рейгана) был написан Джоном Ленноном знаменитый хит Come Together ("Соберемся вместе").

Однако брак у Нены с Тимоти не заладился. Онаднажды она приехала домой к Лири по поводу бумаг на развод… и неожиданно познакомилась с Робертом Турманом – исследователем Востока, объездившим Тибет и Индию. Пять лет он был буддийским монахом, а потом, уже вернувшись в США, снял с себя обеты – для преподавания. Роберт Турман — первый американец в истории, постриженный в буддийские монахи лично Далай-ламой, который является его другом.

Нена с Робертом поженились. Их дочь Ума родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне. Она была первенцем, в семье появилось потом на свет еще трое детей. Девочку назвали в честь индийской богини красоты и света Умы.

Ума Турман — дочь модели Нены фон Шлебрюгге и исследователя Востока Роберта Турмана Фото: Getty Images

Решение стать актрисой пришло к Уме после небольшой успешной роли в школьном театре. В 15 лет Турман бросила школу и посвятила себя актерскому мастерству. Отправилась сама в Нью-Йорк. Деньги Ума Турман зарабатывала, трудясь официанткой, моделью и посудомойкой. Новоявленная актриса искала роли в фильмах и переезжала из города в город. Испытания закалили ее характер.

Впервые актрису заметили критики и режиссеры, когда она снялась в роли богини красоты и любви, но не восточной — Умы, а западной — Венеры.

"Приключения барона Мюнхгаузена" (1988): богиня

Картина поставлена по мотивам "Приключений барона Мюнхгаузена". В одной из сцен режиссер Терри Гиллиам спародировал картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". Венеру и сыграла Ума Турман.

Она появляется обнаженной в раковине. Затем ангелы дают ей белую одежду. Она, глядя своими огромными магнетическими глазами, молча приглашает на танец барона Мюнхгаузена. Пара, кружась в вальсе, поднимается в небеса. Все выше и выше, пока эту идиллию не прерывает криками муженек – кузнец Гефест.

Вообще-то, Венера была еще та девушка. Как известно, она изменяла своему супругу – мастеру-кузнецу с самым главным хулиганом Олимпа – Марсом. Почему красавиц тянет к брутальным типам – загадка.

Таким типом, но при этом интеллектуалом, будет в следующем нашем фильме писатель Генри Миллер, написавший известный эротически-скандальный роман "Тропик рака" (1934).

Ума Турман в фильме "Приключения барона Мюнхгаузена". Вальс Венеры с бароном, поднимающий их в небеса

"Генри и Джун" (1990): муза писателя

В этой картине Турман сыграла жену Генри Миллера, которая была его музой и вдохновительницей. Картина поразила своей откровенностью американскую цензуру: фильм получил прокатный рейтинг порнографии (потом был заменен на промежуточный NC-17).

Фильм снят по одноименной книге французской писательницы Анаис Нин, рассказывающей о ее взаимоотношениях с писателем Генри Миллером и его женой Джун.

Место действия — Париж, 1931 год. Лента рассказывает о любовном треугольнике: Миллеры и Анаис Нин.

Анаис замужем за Хьюго, но ей скучно, тоскливо и хочется чего-то большего. А еще она ведет дневник, наполняя его своими эротическими желаниями. Встретив однажды Генри, она влюбляется в этого сильного, брутального типа. Он из Нью-Йорка, талантливый писатель и работает над своей первой книгой.

Чета Миллер, ведущая богемный образ жизни, притягивает Анаис. Не в силах устоять, она вступает в интимную связь сначала с Генри, а потом с его женой.

Трейлер фильма "Генри и Джун"

В дальнейшем Анаис помогает Миллеру опубликовать его книгу "Тропик Рака", но одновременно провоцирует разрыв отношений между Генри и Джун, а сама возвращается к своему мужу.

Диалоги, драматизм и эротичность – все очень умело переплетено в этой картине и здорово снято ("Оскар" за операторскую работу).

Джун – властная, уверенная в себе женщина, которая способна перейти любые границы.

Фильм принес Уме Турман неофициальное прозвище "секс-символ для интеллектуалов".

"Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства, — говорила Ума. — Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа".

"Криминальное чтиво" (1994): жена мафиози и наркоманка

Сексуальность актрисы неотразимо подействовала и на Квентина Тарантино. Он дал ей роль Мии Уоллес, жены мафиози, увидев ее большие ступни (у актрисы и рост немаленький, 180 см). А в фильме как раз был знаковый диалог между гангстерами: считать ли массаж женских ступней изменой мужу или нет?

Рост Умы Турман — 180 см Фото: Getty Images

По сюжету мафиози Марселлас Уоллес поручает своему "штатному" гангстеру Винсенту Веге (Джон Траволта) "выгулять" супругу Мию, потому что сам он занят.

Винсент покупает у своего старого наркодилера Лэнса пакет героина, делает внутривенную инъекцию и направляется за женщиной. Они едут в ресторан, в туалете которого Мия нюхает кокаин.

Мия по роли вроде бы "простовата", но в ней чувствуется глубина и драматизм. Она рассказывает Винсенту, что мечтала стать актрисой. И ее даже взяли в какой-то боевик. Но дальше пилотного выпуска дело не пошло. Постепенно, она оказалась в любовницах босса мафии, а потом стала его женой.

В ресторане объявляют конкурс на лучшее исполнение твиста. Мия заставляет своего провожатого принять в нем участие. А дальше под трек Чака Берри You Never Can Tell они выдают совершенно отпадный танец и выигрывают приз.

Великолепный танец Умы Турман и Джона Траволты в "Криминальном чтиве"

Этот танец вошел в историю кино. И был использован недавно для основы другого "вирусного" танца — от главной героини сериала "Уэнсдэй".

Траволта , понятно, уже давно зарекомендовал себя как лихой танцор, когда стал звездой диско-кинохита "Лихорадка субботнего вечера" (1977). Но Турман не уступает ему в отточенности движений.

Ума, как и в танце богине Венеры, здесь просто потрясающе обворожительна. Она танцует здесь босиком, и Квентин Тарантино старательно показывает ее "сексуальные ступни".

Мия пускает весь свой запал в дело, главный ее приз — не кубок, а сраженный Винсент. И он уже почти пал. Как бы это ни было опасно для обоих.

Когда он привез ее домой – он это прекрасно понимал. Но обоих от романа спас случай. Вега пошел в туалет. Пока он там находился, Мия находит в кармане его плаща пакет с наркотиком, и вдыхает найденный порошок. Получив передозировку, теряет сознание.

Дальше, как вы помните, идет ее "воскрешение". А потом обоим уже было не до страсти.

Ума Турман везде обворожительна Фото: Getty Images Ума Турман везде обворожительна Фото: Getty Images

Турман везде обворожительна — в роли фрейлины Анны де Монтозье в "Вателе" (2000) Милоша Формана или киллерши Невесты-Черной Мамбы в "Убить Билла" (2004) Тарантино. Везде от ее очарования мужчины теряют голову или в переносном смысле (как в первом случае), или в прямом (как во втором). А она – нет. Вероятно, в этом особая фишка Умы Турман – она слишком умна для этого.