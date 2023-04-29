День рождения Умы Турман. Дочь баронессы и буддиста может сыграть все: от богини – до наркоманки
Ума Турман играет женщин, которые сводят мужчин с ума, но при этом сами остаются достаточно холодны.
29 апреля выдающейся голливудской актрисе Уме Турман исполнилось 53 года. Ума родилась в Бостоне. Ее отец Роберт Турман – профессор Колумбийского университета, специалист по восточным религиям, в прошлом буддийский монах. Мать – шведская баронесса Нена фон Шлебрюгге, она была моделью, а потом стала психотерапевтом. Вероятно, дочь таких продвинутых родителей не могла не оказаться необычным ребенком. Красота у Умы – от мамы-модели, ум – от папы-профессора.
Фокус подобрал три фильма, где актриса снялась в парадоксально разных ролях, но везде обольстительна.
Нена фон Шлебрюгге, мать Умы Турман, родилась в Швеции, но успехи на подиуме заставили ее переехать в Лондон, а потом в США. Азы психологии ей открыл не кто-нибудь, а знаменитый психолог и писатель, пропагандист ЛСД Тимоти Лири, за которого она даже вышла замуж. Именно в поддержку его избирательной кампании на пост губернатора Калифорнии (против Рональда Рейгана) был написан Джоном Ленноном знаменитый хит Come Together ("Соберемся вместе").
Однако брак у Нены с Тимоти не заладился. Онаднажды она приехала домой к Лири по поводу бумаг на развод… и неожиданно познакомилась с Робертом Турманом – исследователем Востока, объездившим Тибет и Индию. Пять лет он был буддийским монахом, а потом, уже вернувшись в США, снял с себя обеты – для преподавания. Роберт Турман — первый американец в истории, постриженный в буддийские монахи лично Далай-ламой, который является его другом.
Нена с Робертом поженились. Их дочь Ума родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне. Она была первенцем, в семье появилось потом на свет еще трое детей. Девочку назвали в честь индийской богини красоты и света Умы.
Решение стать актрисой пришло к Уме после небольшой успешной роли в школьном театре. В 15 лет Турман бросила школу и посвятила себя актерскому мастерству. Отправилась сама в Нью-Йорк. Деньги Ума Турман зарабатывала, трудясь официанткой, моделью и посудомойкой. Новоявленная актриса искала роли в фильмах и переезжала из города в город. Испытания закалили ее характер.
Впервые актрису заметили критики и режиссеры, когда она снялась в роли богини красоты и любви, но не восточной — Умы, а западной — Венеры.
"Приключения барона Мюнхгаузена" (1988): богиня
Картина поставлена по мотивам "Приключений барона Мюнхгаузена". В одной из сцен режиссер Терри Гиллиам спародировал картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". Венеру и сыграла Ума Турман.
Она появляется обнаженной в раковине. Затем ангелы дают ей белую одежду. Она, глядя своими огромными магнетическими глазами, молча приглашает на танец барона Мюнхгаузена. Пара, кружась в вальсе, поднимается в небеса. Все выше и выше, пока эту идиллию не прерывает криками муженек – кузнец Гефест.
Вообще-то, Венера была еще та девушка. Как известно, она изменяла своему супругу – мастеру-кузнецу с самым главным хулиганом Олимпа – Марсом. Почему красавиц тянет к брутальным типам – загадка.
Таким типом, но при этом интеллектуалом, будет в следующем нашем фильме писатель Генри Миллер, написавший известный эротически-скандальный роман "Тропик рака" (1934).
"Генри и Джун" (1990): муза писателя
В этой картине Турман сыграла жену Генри Миллера, которая была его музой и вдохновительницей. Картина поразила своей откровенностью американскую цензуру: фильм получил прокатный рейтинг порнографии (потом был заменен на промежуточный NC-17).
Фильм снят по одноименной книге французской писательницы Анаис Нин, рассказывающей о ее взаимоотношениях с писателем Генри Миллером и его женой Джун.
Место действия — Париж, 1931 год. Лента рассказывает о любовном треугольнике: Миллеры и Анаис Нин.
Анаис замужем за Хьюго, но ей скучно, тоскливо и хочется чего-то большего. А еще она ведет дневник, наполняя его своими эротическими желаниями. Встретив однажды Генри, она влюбляется в этого сильного, брутального типа. Он из Нью-Йорка, талантливый писатель и работает над своей первой книгой.
Чета Миллер, ведущая богемный образ жизни, притягивает Анаис. Не в силах устоять, она вступает в интимную связь сначала с Генри, а потом с его женой.
В дальнейшем Анаис помогает Миллеру опубликовать его книгу "Тропик Рака", но одновременно провоцирует разрыв отношений между Генри и Джун, а сама возвращается к своему мужу.
Диалоги, драматизм и эротичность – все очень умело переплетено в этой картине и здорово снято ("Оскар" за операторскую работу).
Джун – властная, уверенная в себе женщина, которая способна перейти любые границы.
Фильм принес Уме Турман неофициальное прозвище "секс-символ для интеллектуалов".
"Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства, — говорила Ума. — Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа".
"Криминальное чтиво" (1994): жена мафиози и наркоманка
Сексуальность актрисы неотразимо подействовала и на Квентина Тарантино. Он дал ей роль Мии Уоллес, жены мафиози, увидев ее большие ступни (у актрисы и рост немаленький, 180 см). А в фильме как раз был знаковый диалог между гангстерами: считать ли массаж женских ступней изменой мужу или нет?
По сюжету мафиози Марселлас Уоллес поручает своему "штатному" гангстеру Винсенту Веге (Джон Траволта) "выгулять" супругу Мию, потому что сам он занят.
Винсент покупает у своего старого наркодилера Лэнса пакет героина, делает внутривенную инъекцию и направляется за женщиной. Они едут в ресторан, в туалете которого Мия нюхает кокаин.
Мия по роли вроде бы "простовата", но в ней чувствуется глубина и драматизм. Она рассказывает Винсенту, что мечтала стать актрисой. И ее даже взяли в какой-то боевик. Но дальше пилотного выпуска дело не пошло. Постепенно, она оказалась в любовницах босса мафии, а потом стала его женой.
В ресторане объявляют конкурс на лучшее исполнение твиста. Мия заставляет своего провожатого принять в нем участие. А дальше под трек Чака Берри You Never Can Tell они выдают совершенно отпадный танец и выигрывают приз.
Этот танец вошел в историю кино. И был использован недавно для основы другого "вирусного" танца — от главной героини сериала "Уэнсдэй".
Траволта , понятно, уже давно зарекомендовал себя как лихой танцор, когда стал звездой диско-кинохита "Лихорадка субботнего вечера" (1977). Но Турман не уступает ему в отточенности движений.
Ума, как и в танце богине Венеры, здесь просто потрясающе обворожительна. Она танцует здесь босиком, и Квентин Тарантино старательно показывает ее "сексуальные ступни".
Мия пускает весь свой запал в дело, главный ее приз — не кубок, а сраженный Винсент. И он уже почти пал. Как бы это ни было опасно для обоих.
Когда он привез ее домой – он это прекрасно понимал. Но обоих от романа спас случай. Вега пошел в туалет. Пока он там находился, Мия находит в кармане его плаща пакет с наркотиком, и вдыхает найденный порошок. Получив передозировку, теряет сознание.
Дальше, как вы помните, идет ее "воскрешение". А потом обоим уже было не до страсти.
Турман везде обворожительна — в роли фрейлины Анны де Монтозье в "Вателе" (2000) Милоша Формана или киллерши Невесты-Черной Мамбы в "Убить Билла" (2004) Тарантино. Везде от ее очарования мужчины теряют голову или в переносном смысле (как в первом случае), или в прямом (как во втором). А она – нет. Вероятно, в этом особая фишка Умы Турман – она слишком умна для этого.