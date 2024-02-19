Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в белоснежном образе Chanel (фото)

Давняя амбассадор модного дома редко "изменяет" ему. Звезда "Сумерек" сделала ставку на светлые оттенки и классику.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт появилась на Берлинском кинофестивале-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Сумерек" вышла на красную дорожку для показа немецкого фильма Sterben ("Умирая").

Кристен была в белом блейзере Chanel без воротника с золотыми пуговицами, последние две из которых она оставила расстегнутыми.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Пиджак Chanel в классическом стиле актриса соединила с белой мини-юбкой с колготами в тон и длинной прозрачной белой накладкой, которая спадала до колен звезды экрана.

Стюарт дополнила вечерний образ черными босоножками на ремешках и сделала яркий макияж.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Sterben ("Умирая") — это фильм о старой женщине, которая обретает свободу после многих лет жизни со своим суровым мужем. Выйдя из-под его контроля, женщина обнаруживает, что все ее теперь уже взрослые дети имели собственные проблемы.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

На публике звезда экрана появилась без своей невесты, сценаристки Дилан Мейер. Звездная пара обручилась еще в конце 2021 года. Они время от времени выходят вместе в свет.

Дилан Мейер и Кристен Стюарт Фото: Instagram spillzdylz

Напомним, невеста Кристен Стюарт поздравила актрису с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт на модном показе в образе Chanel.