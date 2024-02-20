Пэрис Хилтон показала подросшего сына (фото)

Феникс родился в начале 2023 года. У него уже есть маленькая сестренка Лондон.

43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала подросшего сына Феникса. Семейными снимками знаменитость поделилась в Instagram.

17 февраля 2024 года мама двоих детей отметила день рождения. А теперь делится кадрами празднования в семейном кругу. В частности, именинница с самыми близкими людьми отправилась в заснеженные горы.

"Лучшие выходные дня рождения!" — написала Пэрис.

Пэрис Хилтон с сыном

На некоторых кадрах появился и муж светской львицы — венчурный капиталист Картер Реум.

"Малыши очень милые, а кексики с фото ваших собак были супер веселыми!", "Почему вы публикуете фото только Феникса, но не Лондон. Просто интересно", "Крошка Феникс становится таким большим", — комментируют публикацию Пэрис ее подписчики.

Кроме годовалого малыша Феникса, Пэрис Хилтон и ее возлюбленный воспитывают дочь Лондон, которая родилась в конце осени 2023 года. Двое наследников появились на свет с помощью услуг суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон с мужем Фото: Getty Images

Хилтон и Реум поженились в ноябре 2021 года. У бизнесмена также есть дочь от предыдущего союза.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала новорожденную дочь Лондон.

Также Фокус писал о первом дне рождения сына Пэрис Хилтон.