"Мы украинская семья": Юрий Горбунов рассказал о кризисах в браке с Катей Осадчей

Сейчас звездные супруги воспитывают двух общих сыновей. Они поженились в 2017 году.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал о кризисах в браке с Екатериной Осадчей. Подробностями семейной жизни шоумен поделился в программе "Утро в большом городе".

Звездная пара столкнулась с кризисами трех и четырех лет брака. Впрочем, все недоразумения Осадчая и Горбунов прошли вместе. По словам шоумена, отношения в семье требуют работы.

"Мы украинская семья, которая проходит через все, как и все остальные. Семья и отношения в семье — это труд", — считает отец двоих детей.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Кроме этого, актер рассказал, как они с женой отпраздновали седьмую годовщину бракосочетания накануне.

"Тихо, по-семейному с детьми. Дома выпили по бокалу шампанского, поужинали и легли спать, потому что все утром просыпаются", — вспомнил Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая Фото: Katya Osadcha/Instagram

Звездные супруги стали родителями двух общих наследников — сыновей Ивана и Даниила. Первенец пары родился в 2017 году. А в 2021 на свет появился второй сын Осадчей и Горбунова.

У телеведущей также есть сын Илья от первого брака. Юноша сейчас учится в США.

Напомним, Юрий Горбунов посетил премьеру комедии "Уроки толерантности".

Также Фокус писал о том, как Юрий Горбунов занимался йогой с сыном.