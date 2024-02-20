Фотограф из Украины сняла звезду "Титаника" для известного глянца

Юлия Горбаченко 17 лет назад эмигрировала в США, где начала заниматься фотографией. Сейчас же девушка активно развивает свою творческую карьеру и все чаще в кадр ее фотоаппарата попадают известные мировые звезды.

Украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая родом из города Прилуки Черниговской области, сняла 48-летнюю актрису Кейт Уинслет, которая известна ролью в фильме "Титаник", для известного глянца PORTER. Фотографиями со съемок уроженка Украины, которая сейчас живет в Нью-Йорке, поделилась у себя в инстаграме. Кроме этого фото появились и на онлайн страницах глянца PORTER.

На фотографиях, некоторые из которых выполнены в черно-белом цвете, Кейт позирует в нескольких образах — платье, костюме, пальто.

Стоит отметить, что фотографии украинки стали иллюстрациями к интервью Кейт Уинслет, в котором она рассказала о своем опыте в Голливуде и чему она научилась за многие годы, о своей актерской карьере и много других личных подробностей.

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Кейт Уинслет Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Кейт Уинслет начала свою актерскую карьеру в ранних 90-х годах и быстро получила признание благодаря своей роли в фильме "Ромео + Джульетта" еще в 1996 году. Однако её наиболее известной ролью стала главная героиня Роза Дьюит в кассовом фильме "Титаник", вышедшем в свет в 1997, за которую она получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". В карьере Уинслет также много раз была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Британская академия киноискусства и телевидения". Помимо актерской деятельности, она активно работает в благотворительных организациях и сотрудничает с различными гуманитарными проектами.

Кейт Уинслет Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Справка

Юлия Горбаченко родилась в городе Прилуки (Черниговская область). В 2007 году эмигрировала в США. Сейчас она живет в Нью-Йорке со своей семьей — мужем и сыном.

Известно, что фотографией Юлия начала заниматься в 21 год, уже после того, как переехала в Америку. Сейчас же она активно снимает известных актеров, звезд и сотрудничает с мировыми глянцами.

Напомним, в сентябре прошлого года Юлия Горбаченко снимала супермодель Джиджи Хадид для диджитал-версии журнала "Porter".