Новый альбом Канье Уэста спас его брак с Бьянкой Цензори

Родственники и друзья девушки думают, что Бьянка с Канье только из-за денег. Последние события только укрепили их мнение.

Прибыльный альбом Канье Уэста Vultures и деньги, которые его бренд Yeezy заработал на рекламе Супербоула, спасли брак рэпера и Бьянки Цензори, висевший буквально на волоске. Об том таблоиду Daily Mail сообщили источники, близкие к паре.

Как известно, Канье и Бьянка очень сильно поссорились после того, как девушка предупредила мужа не делать антисемитских оскорблений на мероприятии по прослушиванию его альбома. Громкий скандал даже стал причиной ее неявки на его мероприятие в Нью-Йорке и на афтепати 9 февраля. Более того, Бьянка начала "подвергать сомнению все".

"Она знает, что все думают о ее муже – и его недавние вспышки гнева заставили ее подвергнуть сомнению все. Все в ее жизни хотят, чтобы она ушла от него, и она это знает. Но затем, внезапно, его альбом стал успешным, и она снова превратилась в любящую, обожающую и поддерживающую жену", – говорит инсайдер.

Столь быстрое изменение поведение Цензори еще больше насторожило ее родственников и друзей. Они уверены, что Бьянка держится за этот брак только из-за денег. Не последнюю роль сыграли и $19,3 миллиона, заработанные брендом рэпера.

"Для ее друзей и семьи это просто кричит о том, какова ее настоящая мотивация за всем этим – его деньги. Сейчас они партнеры, и она сама заработала состояние благодаря всей работе, которую она проделала для своего мужа – в качестве архитектора его бренда и модели. Никто не сомневается, что она любит его, потому что она действительно любит. Но динамика их брака определенно радикально улучшилась благодаря успеху его альбома и новому огромному притоку богатства", – отмечают близкие Бьянки.

Ранее Фокус писал, что новый альбом Уэста был удален из Apple Music. Причиной послужили обвинения в плагиате.