Меган Маркл оставила Кейт Миддлтон одинокой, — эксперт

В начале знакомства Меган даже обращалась к Кейт за советами. Со временем их отношения ухудшились.

По словам эксперта, после того, как Меган Маркл покинула королевскую семью в 2020 году, у Кейт Миддлтон осталось "очень мало людей, которым можно доверять". Об этом пишет OK! Magazine.

Принцесса Уэльская, как оказалось, образовала тесную связь с американской актрисой еще тогда, когда у нее завязался роман с принцем Гарри.

Меган даже обращалась за советом относительно королевской жизни к жене принца Уильяма в первые дни их знакомства.

Принц Уильям и принц Гарри с женами Фото: Getty Images

Впрочем, после того, как Сассекские внезапно сложили королевские обязанности и переехали в США, их отношения со старшими членами Фирмы вскоре прекратились.

"Быть в королевской семье — это одинокое место, и сейчас у Кейт очень мало людей, особенно после смерти королевы, к кому она может пойти и довериться им", — считает королевский автор Дункан Ларкомб.

"Тот факт, что с Меган не сложилось, был настоящим ударом, потому что невестой принца Гарри был бы другой человек, который оказался в той же ситуации. Вспомните, как Диана и Ферги всегда хихикали и помогали друг другу выпустить пар... У Кейт этого нет", — добавляет эксперт, имея в виду принцессу Диану (покойную бывшую жену короля Чарльза ІІІ) и Сару Фергюсон (экс-жену принца Эндрю).

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл надела пальто с намеком.

Также Фокус писал о свидании принца Гарри и Меган Маркл на День святого Валентина 2024.