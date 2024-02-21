Новое фото Валерия Залужного и его жены — чем экс-главнокомандующий ВСУ занимается после отставки (фото)

Около двух недель назад стало известно об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. За это время в сети появилось немало публикаций со словами поддержки и пожеланиями семье Залужного. Украинцы активно демонстрируют свою приверженность к Валерию Залужному и просят его возвращаться как можно скорее.

55-летняя украинская телеведущая Надежда Матвеева, более известная, как ведущая программы "Все буде добре" опубликовала совместное фото с экс-главнокомандующим Валерием Залужным и его женой Еленой. Совместным фото с семьей Надежда поделилась на своей странице в Инстаграм.

В подписи к фото ведущая написала, что эта встреча с Валерием и его женой, как теплое воспоминание. В публикации Надежда также поблагодарила семью Залужных за их человечность и искренность, а также поддержку, которую они оказывают благотворительному фонду "UA24", который специализируется на поддержке ВСУ.

Когда именно состоялась встреча с семьей Залужных Матвеева не уточнила.

На фото, что Елена, что Валерии, оба выглядят улыбающимися и счастливыми. Валерий одет в худи с капюшоном цвета хаки, а Елена — в кофту черно-белого цвета.

Стоит отметить, что на совместном снимке видно, что селфи сделано с рук бывшего главнокомандующего. Одной рукой он держит телефон, а другой обнимает свою супругу. Рядом с Еленой прижалась и Матвеева.

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Конечно, подписчики телеведущей не обошли такого исторического фото с Залужным и сразу подключились комментировать фотографию: "Но и красивые", — написал ведущий Григорий Решетник, "Валерий Залужный — настоящий мужчина, мудрый, сильный и отважный военный, настоящий патриот своей страны. А глаза какие у него добрые, а взгляд открытый.... Низкий вам поклон, и большое спасибо за ваш труд! Вы лучший!", "Ух как бы Вы госпожа Надя передали от всех нас с каким уважением и почетом мы относимся к этой семье", "Генерал Залужный — гордость Украины, лучший, настоящий! Большое уважение и благодарность!", "Семья Залужных — это пример и вдохновение", "Низкий поклон Валерию Федоровичу, настоящий украинец, патриот, генерал, честь и хвала!!!", "Большое уважение и уважение!!!!!! Слов не хватает, чтобы выразить свое восхищение вами!!!!!!!".

Напомним, 8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. Со своей стороны, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутных войск ВСУ. Впоследствии в СМИ назвали причину увольнения Залужного. Кроме этого, Фокус писал, как звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на увольнение Валерия Залужного.