Как звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на увольнение Валерия Залужного

Валерий Залужный — украинский генерал, который руководил обороной Украины с первых дней начала полномасштабной войны в Украине. Его считают важной фигурой в военной сфере, поскольку он имеет значительное влияние на развитие силовых структур страны. Вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Валерий Залужный покидает пост Главнокомандующего ВСУ.

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Несмотря на давние слухи о его увольнении, украинцы все же были шокированы таким известием. Конечно громкое событие не обошли звезды украинского шоубизнеса. Фокус подготовил подборку эмоциональных комментариев от артистов, телеведущих и других известных людей, которые прокомментировали это событие.

42-летний шоумен, комик и общественный деятель Сергей Притула поблагодарил Валерия Залужного вспомнив его известную цитату: ""Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно" (с) Валерий Залужный. Спасибо, господин генерал!", — написал Притула.

50-летняя украинская певица Руслана Лыжичко не просто отреагировала на увольнение Залужного, но и озвучила довольно эмоциональное и откровенное обращение:

"Для меня честь родиться и жить с Вами в одной стране, в одно время, под одним небом на одной земле. Вы для меня — Сила, Мудрость и Достоинство, Вы дали нам уверенность в будущем, в победе Добра над злом, в победе Света над тьмой.

Приближается годовщина Майдана, революции Достоинства. Именно тогда, 10 лет назад в 2014-м мы поняли, кто такие "воины света", что это такие же люди, как мы, что они среди нас. И что они необыкновенные! И Вы один из них... настоящий воин, который несет свет, и защищает его... Слава ВСУ, Слава Украине".

36-летний лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поблагодарил генерала и выразил свое уважение за все, что украинцам пришлось пережить во главе с Залужным: "Уважение и благодарность, товарищ Генерал Валерий Залужный! Гордимся!". Проиллюстрировал певец сообщение совместным фото с генералом.

53-летний актер, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов совместным фото с генералом также отреагировал на ситуацию: "Спасибо вам Железный генерал за все!!! Очень надеюсь что все к лучшему!".

37-летняя украинская певица Ирина Федишин под фотографией Валерия Залужного оставила такие слова: "Болезненная новость... Но знаю одно, как бы трудно не было, надо вдохнуть и вместе идти к победе, каждый на своем месте. Спасибо, господин Генерал. Честь и искреннее уважение, Валерий Залужный. Вы в истории навсегда".

41-летний шоумент Александр Педан, который недавно оскандалилсяво время рассмотрения уголовного дела о коррупционных схемах, в котором он хотел взять на поруки одного из виновников дела, также отреагировал на событие . В частности, Педан показал архивное фото с Залужным и подписал его коротко: "Спасибо, господин Генерал! Желаю здоровья!".

39-летний шоумен Анатолий Анатолич отреагировал на увольнение главы ВСУ подборкой воспоминаний о первых днях войны и то, что навсегда осталось в сердцах украинцев: "Трактор, тянущий оккупантский танк. Хлывнюк, который поет Ой в лугу в центре безлюдного Киева. Украинский воин, который посылает русской военной корабль. Маленький джек-рассел-терьер, которого полюбила вся страна. Сборы на сотни миллионов гривен за 1 день. Президент в темно-зеленом худи. Паляница- как проверка кто свой, а кто нет. Бессмертный Призрак Киева. Шкафчик с петушком на разрушенном доме в Бородянке. "Добрый вечер, мы из Украины" каждый вечер с экранов. И конечно улыбка Генерала Залужного и его фирменный жест "Victoty" (есть и другие версии этого жеста). Эти два года полны символизма. Во многом. Здесь я вспомню только хорошее. И Валерий Залужный без сомнения один из них. Верю что все к лучшему. Что и генерал, и Президент знают, что делают. Почему и как. Верю в президента. Верю в Залужного. Верю в ВСУ".

34-летний украинский актер Тарас Цимбалюк довольно эмоционально отреагировал на увольнение генерала Залужного.

"Я немного в ахуе... Эта вся история... "освобождение Залужного". Более того, это очевидно, и нездорово выглядит... Думаю, этот, довольно кринжовый сканворд, неприятно бросается в глаза украинцам.... Есть периоды, когда события "под микроскопом". Типа, как сейчас. Однозначно, мы не все видим, далеко не все знаем... что-то, как правило важное, нам не дают знать... Ну, но мы стараемся. У нас есть масса факторов, подкумаривающих общество... Есть заметный, прогрессивный масштаб коррупции, например. Есть ху...вая гора людей, спекулирующих и наживающихся на войне. Это ясно.

Все войны человечества рождали разные, негативные для внутреннего становления структуры — мародеров, гиен, захватчиков, теневых фигурантов и ещё — бла бла бла(миллион подобных/разновидностей подгрупп)... Но, извините, наконец-то есть главнокомандующий — Залужный. У него, кстати, как никогда редкость, ПО-ПРАВУ, высокий рейтинг (ааа может, в этом "проблемка"?)... И тут качают тезис о его увольнении... хм... вот прямо — хм...

Почему так? Это же, едва ли не единственный человек среди наших руководителей, которому доверяет сейчас основной слой Украины — военные! Важная аккредитация доверия — ключевая! Потому что завоевывалась тяжелейшим опытом! Он с 18-го года в ВСУ, и еще с начала 90-х — на службе... и это тот, МАКСИМАЛЬНО РЕДКИЙ СЛУЧАЙ, когда человек действительно на своем месте. В нашей стране наконец появилось такое длительное доверие хоть к кому-то! Повторяюсь: большое количество Людей на передовой доверяет ТОЛЬКО ЕМУ (и это далеко не зря), потому что он — их опора, вера и стержень! Пожалуй, это сейчас движущее и главное! Ну, пиздец... "Как бы трудно нам не было, но уж точно не будет стыдно" Ага... За Вас, господин генерал, нет, не будет... А вот... эх...", — эмоционально написал Цимбалюк.

Еще множество известных персон также публиковала слова благодарности Валерию Залужному в своих историях инстаграма.

Напомним, 8 февраля, президент Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным и поблагодарил его за работу. Со своей стороны, Валерий Залужный поблагодарил команду Генерального штаба, Министерства обороны, президента Украины.

На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского, который был командующим Сухопутных войск ВСУ. Впоследствии в СМИ назвали причину увольнения Залужного.