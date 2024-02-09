Як зірки українського шоу-бізнесу відреагували на звільнення Валерія Залужного

Валерій Залужний — український генерал, який керував обороною України з перших днів початку повномасштабної війни в Україні. Його вважають важливою постаттю у військовій сфері, оскільки він має значний вплив на розвиток силових структур країни. Вчора, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Валерій Залужний покидає пост Головнокомандувача ЗСУ.

Related video

Попри давні чутки про його звільнення, українці все ж були шоковані такою звісткою. Звісно гучну подію не оминули зірки українського шоубізнесу. Фокус підготував підбірку емоційних коментарів від артистів, телеведучих та інших відомих людей, які прокоментували цю подію.

42-річний шоумен, комік та громадський діяч Сергій Притула подякував Валерію Залужному згадавши його відому цитату: ""Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно" (с) Валерій Залужний. Дякую, пане генерале!", — написав Притула.

50-річна українська співачка Руслана Лижичко не просто відреагувала на звільнення Залужного, а й озвучила доволі емоційне та відверте звернення:

"Для мене честь народитися і жити з Вами в одній країні, в один час, під одним небом на одній землі. Ви для мене — Сила, Мудрість і Гідність, Ви дали нам впевненість у майбутньому, у перемозі Добра над злом, у перемозі Світла над темрявою.

Наближається річниця Майдану, революції Гідності. Саме тоді, 10 років тому у 2014-му ми зрозуміли, хто такі "воїни світла", що це такі самі люди, як ми, що вони серед нас. І що вони надзвичайні! І Ви один з них… справжній воїн, що несе світло, і захищає його… Слава ЗСУ, Слава Україні".

36-річний лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя подякував генералу і висловив свою повагу за все, що українцям довелося пережити на чолі з Залужним: "Повага і вдячність, товарише Генерале Валерій Залужний! Пишаємось!". Проілюстрував співак допис спільним фото з генералом.

53-річний актор, телеведучий та продюсер Юрій Горбунов спільним фото з генералом також відреагував на ситуацію: "Дякуємо вам Залізний генерале за все!! Дуже сподіваюсь що все на краще!".

37-річна українська співачка Ірина Федишин під фотографією Валерія Залужного залишила такі слова: "Болюча новина … Але знаю одне, якби важко не було, треба вдихнути і разом йти до перемоги, кожен на своєму місці. Дякую, пане Генерале. Честь і щира повага, Валерій Залужний. Ви в історії назавжди".

41-річний шоумент Олександр Педан, який нещодавно оскандалився під час розгляду кримінальнос справи щодо корупційних схем, в якій він хотів взяти на поруки одного із винуватців справи, також відреагував на подію. Зокрема, Педан показав архівне фото з Залужним та підписав його коротко: "Дякую, Пане Генерале! Бажаю здоровʼя!".

39-річний шоумен Анатолій Анатоліч відреагував на звільнення очільника ЗСУ підбіркою спогадів про перші дні війни та те, що назавжди залишилося в серцях українців: "Трактор, що тягне окупантський танк. Хливнюк, який співає Ой у лузі в центрі безлюдного Києва. Український воїн, який посилає руській воєній корабль. Маленький джек-расел-терьєр, якого полюбила вся країна. Збори на сотні мільйонів гривень за 1 день. Президент в темно-зеленому худі. Паляниця- як перевірка хто свій, а хто ні. Безсмертний Привид Києва. Шафка з півником на зруйнованому будинку в Бородянці. "Доброго вечора, ми з України" кожен вечір з екранів. І звичайно посмішка Генерала Залужного і його фірмовий жест "Victoty"(є й інші версії цього жесту). Ці два роки сповнені символізму. Багато в чому. Тут я пригадаю тільки хороше. І Валерій Залужний без сумніву один з них. Вірю що все на краще. Що і генерал і Президент знають що роблять. Чому і як. Вірю в президента. Вірю в Залужного. Вірю в ЗСУ".

34-річний український актор Тарас Цимбалюк доволі емоційно відреагував на звільнення генерала Залужного.

"Я трохи в ахуї… Ця вся історія… "звільнення Залужного". Більш того, це вочевидь, і нездорово виглядає… Думаю, цей, доволі крінжовий сканворд, неприємно кидається в очі українцям…. Є періоди, коли події "під мікроскопом". Типу, як зара. Однозначно, ми не все бачимо, далеко не все знаємо… щось, як правило важливе, нам не дають знати…Ну, але ми намагаємося. У нас є маса чинників, що підкумарюють суспільство… Є помітний, прогресивний масштаб корупції, наприклад. Є ху…ва гора людей, що спекулюють і наживаються на війні. Це ясно.

Всі війни людства народжували різні, негативні для внутрішнього становлення структури — мародерів, гієн, загарбників, тіньових фігурантів і ще — бла бла бла(мільйон подібних/різновидів підгруп)… Але, вибачте, нарешті є головнокомандувач — Залужний. У нього, до речі, як ніколи рідкість, ПО-ПРАВУ, високий рейтинг(ааа може, в цьому "проблемка"?)… І тут качають тезу про його звільнення… хм… от прямо — хм…

Чому так ? Це ж, чи не єдина людина серед наших керманичів, якій довіряє зараз основний прошарок України — військові! Важлива акредитація довіри ? — ключова! Бо завойовувалась важкелезним досвідом! Він з 18-го року в ЗСУ, і ще з початку 90-их — на службі… і це той, МАКСИМАЛЬНО РІДКИЙ ВИПАДОК, коли людина дійсно на своєму місці. У нашій країні нарешті зʼявилась така тривала довіра хоч до когось! Повторююсь : велика кількість Людей на передовій довіряє ТІЛЬКИ ЙОМУ(і це далеко не дарма), бо він — їх опора, віра і стержень! Мабуть, це зараз рушійне і головне! Ну, піздец… "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно" Ага.. За Вас, пане генерал, ні, не буде… А от… ех…", — емоційно написав Цимбалюк.

Ще безліч відомих персон також публікувала слова подяки Валерію Залужному в своїх історіях інстаграму.

Нагадаємо, 8 лютого, президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Згодом у у ЗМІ назвали причину звільнення Залужного.