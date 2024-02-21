Ким Кардашьян провела уикенд со своей новой любовью: звездой американского футбола

Звезда реалити-шоу встречается с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим. Ранее у Ким были отношения с комиком Питом Дэвидсоном.

Ким Кардашьян поделилась фото в бикини и мини-юбке Prada. Интересно, что снимки были сделаны на выходных, которые звезда провела в Лас-Вегасе со своим новым бойфрендом, звездой американского футбола Оделлом Бекхэмом-младшим. И он не родственник Дэвида Бекхэма, хоть и дружит с ним. Об этом пишет Daily Mail.

Ким побывала на Супербоуле, после посетила несколько вечеринок. А теперь поделилась воспоминаниями об этом веселом времяпрепровождении.

Ким Кардашьян

В своих сториз в Instagram Ким рассказала о своем опыте просмотра шоу в перерыве между таймами вместе с Хлоей и Хейли Бибер.

В одном из видео основательница SKIMS танцевала со своей младшей сестрой, 39 лет, и женой Джастина Бибера, 27 лет, наслаждаясь захватывающим выступлением Ашера.

Последний пост Ким появился после того, как она и ее парень Оделл Бекхэм-младший были замечены вместе впервые после того, как в субботу они вместе появились в клубе The Wynn в Лас-Вегасе.

Оделл Бекхэм-младший

Слухи об их романе стали появляться после сентября прошлого года.

На прошлой неделе источник сообщил: "У Ким были романтические отношения с Оделлом с прошлого лета, и она думала, что ей удалось сохранить это в тайне. Сейчас она больше ни с кем не встречается – по крайней мере, насколько знают ее близкие друзья".

Оделл Бекхэм-младший – известнен под своими инициалами OBJ. Оделл — телеведущий звезда американского футбола. Он играл в команде "Балтиморские вороны" Национальной футбольной лиги (НФЛ). Позже был выбран командой New York Giants. Его отец, Оделл Бекхэм, был известным бегуном.

В ноябре 2021 года Бекхэм и его партнерша Лорен Вуд объявили, что ждут первенца. 23 февраля 2022 года Бекхэм написал в своем Instagram, что их сын родился 17 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года пара сообщила о расставании.

Оделл с сыном

Ким и Оделл пытались сохранить свои отношения в тайне, чтобы Кардашьян не называли "разлучницей".

"Ким действительно хотела сохранить этот роман в тайне по двум причинам. Во-первых, у него есть годовалый сын от бывшей Лорен Вудс. Они оба хотели избежать любых спекуляций о том, что он бросил Лорен ради Ким. Вторая причина — избежать негативной реакции со стороны Канье. После того, через что Канье заставил пройти Пита Дэвидсона, Ким хочет избежать этого любой ценой. Теперь это только вопрос времени, когда Канье скажет что-то публично", — сказал инсайдер.

Напомним, Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян встречались некоторое время и отлично проводили время вместе. Но Канье Уэст буквально затравил бывшую жену и ее нового бойфренда в соцсетях. Питу после расставания с Ким потребовалась помощь психолога.