Будущая королева Швеции Виктория показала, как разбавить деловой образ (фото)
Кронпринцесса сделала ставку на яркие оттенки. Впрочем, она добавила также нежный шарф.
Кронпринцесса Швеции Виктория продемонстрировала стильный деловой образ. Снимки появились на странице королевской семьи в Instagram.
Дочь шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии с мужем, принцем Даниэлем, недавно прибыла с официальным визитом в США. Монаршая пара встретилась с губернатором Калифорнии.
Наследница короля Швеции выбрала для визита на другой континент красный блейзер The Extreme Collection с названием "Париж". Его цена составляет 555 евро.
К блейзеру Виктория добавила такого же цвета брюки от вышеназванного бренда (цена — 299 евро).
В частности, дочь короля носила черную сумочку шведского бренда VOGT Stockholm.
На ногах королевской персоны были итальянские черные кожаные туфли Gianvito Rossi за 710 долларов.
Свой деловой образ кронпринцесса разбавила нежным шарфом The Silk Vault за 87 долларов. Также Виктория надела жемчужные барочные серьги с жемчугом.
Между тем спутник Виктории был в классическом темном костюме с белой рубашкой и галстуком.
Кронпринцесса Виктория — следующая королева Швеции. Она является старшей дочерью нынешнего шведского монарха Карла XVI Густава и королевы Сильвии. За принца Даниэля наследница престола вышла замуж в 2010 году.
Напомним, дочь шведского короля посетила украинских военных на учениях.
Также Фокус писал о том, как кронпринцесса Виктория вдохновилась образом Памелы Андерсон.