Натали Портман заметили на прогулке без макияжа (фото)

Звезда экрана снова вышла в свет без обручального кольца. В 2023 году стало известно, что она разводится с мужем после более 10 лет брака.

42-летнюю американскую актрису Натали Портман заметили без макияжа на прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Черного лебедя" "поймали" папарацци, когда она вышла на ужин с подругой в Лос-Анджелесе. Мама двоих детей надела длинное синее пальто, красный свитер и джинсы в сочетании с модной сумочкой в бабушкином стиле от Dior.

На руках знаменитости не было обручального кольца после нескольких месяцев слухов о разводе Натали и французского танцора Бенджамина Мильпье.

Звезда экрана отказалась от макияжа и была с распущенными волосами.

Инсайдеры утверждают, что актриса израильского происхождения готовится подать на развод, несмотря на попытки примириться после того, как ее мужа обвинили в измене с эко-активисткой, младше его на 21 год.

Натали Портман

Ранее стало известно, что Натали живет в Париже с их двумя детьми — 12-летним Алефом и 6-летней Амалией. Тем временем Мильпье работает и живет в США.

Сообщалось, что маме двоих детей понадобилось время, чтобы "обработать и вылечить" раны и она пытается найти лучший способ организовать развод, чтобы не навредить несовершеннолетним наследникам.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман вышла на публику в эффектном наряде.

Также Фокус писал о появлении Натали Портман на красной дорожке "Золотого глобуса-2024".