Принцесса Шарлотта "знает правила" и контролирует братьев, — эксперт

По мнению эксперта, Кейт Миддлтон и принц Уильям демонстрируют ответственное отцовство. Их дети растут в условиях соблюдения королевского протокола, однако Шарлотта, Джордж и Луи также имеют много времени для игр.

Принцесса Шарлотта держит братьев, принца Джорджа и принца Луи, под контролем, утверждает эксперт по воспитанию детей. Об этом пишет HELLO!

Всемирный эксперт по вопросам отцовства Джо Фрост говорит, что восьмилетняя наследница принца и принцессы Уэльских "знает, как поддерживать хорошее положение" в семье, включая своих братьев — пятилетнего принца Луи и десятилетнего принца Джорджа.

Сейчас принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их трое детей живут в коттедже Аделаида в Виндзоре. Они переехали из Кенсингтонского дворца в Лондоне за несколько недель до смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Впоследствии они также получили новые титулы и стали Уэльскими.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Будущий король Великобритании и его возлюбленная ранее рассказывали, что воспитывают своих трех наследников с глубоким осознанием королевского протокола, и что для всего есть время и место. Таким образом, госпожа Фрост заметила, что Шарлотта "знает правила" и часто напоминает своим братьям, что и когда делать.

Впрочем, по мнению специалиста, ко всем трем детям относятся одинаково, что является "относительным к любой семье", несмотря на то, что Джордж является будущим британским королем. Фрост отметила, что есть четкие доказательства "ответственного отцовства" со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty

"Шарлотта знает правила. Она посередине. Она знает, как удерживать всех в хорошем состоянии. Бывают моменты, когда я наблюдала за Джорджем, а он смотрел на свою сестру, и, видимо, был раздражен на нее одну минуту, а потом благодарен, что она здесь и может напомнить ему о вещах, когда он также все это понимает", — рассказывает эксперт по воспитанию детей.

Далее она сказала, что можно наблюдать "осведомленность" и что двое старших детей, в частности, Джордж, "получают информацию". Первенец Уэльских "учится мелочам здесь и там" и имеет идеальные образцы для подражания от дедушки, британского короля Чарльза III, и отца Уильяма. Джордж даже исполнил роль пажа на коронации монарха 6 мая 2023 года, став самым молодым в этой роли.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

Также Фрост считает: "Они воспитываются с пониманием королевских процедур и протоколов. И они воспитываются, чтобы понимать, что есть время и место... У них есть прекрасный баланс между этим и за закрытыми дверьми, без сомнения, они играют в игры и веселят друг друга, как это делают братья и сестры, дразнят друг друга, развлекаются, пекут печенье и бывают на природе".

Принцесса Шарлотта с домашним питомцем Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Эксперт по воспитанию добавила, что принц Уильям и Кейт Миддлтон никогда не будут развлекаться концепцией "наследника и запасного", о чем дядя их детей, принц Гарри, рассказывал в скандальных мемуарах "Запасной".

Шарлотта также известна тем, что часто помогает другим. Не только своим братьям, но и другим ученикам в школе.

"Она добра к детям младшего возраста, и она очень популярна (в школе, — ред.)", — рассказывал инсайдер.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Getty Images

Недавно единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма даже устроила маме спа-день, ведь принцесса Уэльская сейчас восстанавливается после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Возможно, Шарлотта делала маме маникюр, прическу.

Принц Уильям сейчас первый в очереди на британский престол. За ним следуют его дети — Джордж, Шарлотта и Луи. Поскольку королю Чарльзу III диагностировали рак, его старший сын сейчас выполняет больше публичных обязанностей. Вместе с этим, Уильям ухаживает за женой после операции и тремя их наследниками.

Напомним, как внуки развлекают короля Чарльза III, который лечится от рака.

Также Фокус писал о сходстве между принцессой Анной и принцессой Шарлоттой.