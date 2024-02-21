Сара Джессика Паркер провела время с семьей на природе (фото)

Звезда экрана и ее муж Мэттью Бродерик стали родителями троих детей — 21-летнего Джеймса и 14-летних дочерей-близняшек. Пара состоит в браке с 1997 года.

Американская актриса Сара Джессика Паркер провела время на природе со своим мужем Мэттью Бродериком и их сыном Джеймсом. Семейными кадрами наследник звезды сериала "Секс в большом городе" делится в Instagram.

21-летний Джеймс предстал на одном из фото с отцом, позируя в фиолетовом свитере и светлых брюках. Между тем Бродерик выбрал для почти весенней прогулки темно-синюю рубашку и джинсы. Свой образ муж Сары Джессики Паркер дополнил очками.

На другом снимке Сара и ее возлюбленный, с которым они женаты с 1997 года, позировали вместе на фоне зеленой лужайки.

Семья Сары Джессики Паркер

"Ты точно Паркер", "Они такие замечательные", "Ты уже такой взрослый", "Фиолетовый джемпер очень стильный", — реагируют на новую публикацию подписчики сына Сары Джессики Паркер.

Кроме Джеймса, звездные супруги также воспитывают дочерей-близняшек, Мэрион Лорету Элуэл и Табиту Ходж, которых родила суррогатная мать. Сейчас наследницам Сары Джессики Паркер по 14 лет.

Звездная семья довольно редко делится семейными кадрами, желая сохранять свою приватность.

Семья Сары Джессики Паркер Фото: jwbr0derick\Instagram

Напомним, Сара Джессика Паркер посетила вечеринку в бархатном платье.

Также Фокус писал о продаже культового наряда Сары Джессики Паркер на аукционе.