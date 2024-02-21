Мать и дочери Бейонсе снялись с ней для журнала (фото)

Мать Бейонсе – парикмахер, и она передала дочери любовь к волосам и уходу за ними.

42-летняя американская певица Бейонсе, которая сделала головокружительную карьеру на сцене, в продюсерской сфере, запустила успешный бренд одежды, теперь замахнулась на индустрию красоты и запустила собственную линию по уходу за волосами Cécred. В новом номере журнала Essence она продемонстрировала серию эффектных образов, в центре которых были волосы. Таким образом она заявила всему миру, что ее новый бренд подходит для всех типов и стилей волос.

На одном из изображений Бейонсе позирует, набросив на обнаженное тело коричневую шубу и обув туфли на каблуках.

Издание предлагает две разные обложки номера: на одной длинные светлые волосы артистки уложены прямыми и обернуты вокруг шеи, как шарф, а Бейонсе одета в лазурно-синий топ.

На другом у нее — мягкие кудри, собранные в высокий пучок. Бейонсе одета в бирюзовую водолазку, которую дополнила бриллиантовыми серьгами.

На фотографиях также представлены 70-летняя мать певицы, Тина Ноулз, а также ее дочери Блю Айви и Руми. Именно мать привила певице любовь к волосам, поскольку работала в парикмахерской.

"Я видела, как она моет голову шампунем и подстригает волосы, преображая женщин, заставляя их чувствовать себя действительно хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было больше, чем просто парикмахерская — это была терапия", – вспоминает героиня номера.

В той же парикмахерской она поняла, что хочет для себя другого будущего.

"Именно в ее салоне я осуществила свою мечту стать артисткой, вдохновленная одной из ее клиенток, которая оказалась оперной певицей. Я была очарована ее рассказами о недавней поездке в Германию. С трепетом я отчетливо помню, как говорила маме, что хочу быть такой же, как ее клиентка", – продолжила Бейонсе.

Тина приняла участие в фотосессии дочери, отражая путь, который они прошли вместе, чтобы сделать следующий большой шаг.

Тина Ноулз

"Волосы всегда были важной частью нашей жизни. Точно так же, как мода спасла нашу семью, волосы — это то, как мы зарабатываем на жизнь. В культуре чернокожих с самого начала: если ты умеешь причесываться, ты никогда не обанкротишься. Я сказала это своим детям. Моя мама сказала мне это. Так что это всего лишь наше наследие, и этот момент полного цикла кажется потрясающим", – поделилась Тина.

Бейонсе удалось поучиться у лучших парикмахеров мира, и она понимает, что волосы не могут быть универсальными.

"Мы можем носить волосы натуральные, прямые, заплетенные в косы, плетения и парики. Есть сила в самовыражении и в том, чтобы чувствовать себя свободными появляться так, как мы захотим, с какими бы волосами мы ни выбрали. Для меня радость приходит от того, что я ставлю себя в приоритет и делаю свои волосы приоритетом. Для меня действительно важно уделять время священным ритуалам ухода за собой", – подчеркнула звезда.

Ранее Фокус писал, что дом, где провела детство Бейонсе, сгорел на Рождество.