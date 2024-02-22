Том Круз разошелся с девушкой-россиянкой (фото)

Об отношениях голливудской звезды и дочери российского политика говорили несколько недель. Круз даже познакомился с детьми экс-возлюбленной.

61-летний американский актер Том Круз расстался со своей девушкой-россиянкой Эльсиной Хайровой, 36, через несколько дней после знакомства с ее детьми. Об этом пишет The Sun.

Как известно, актер и россиянка, которая является бывшей женой олигарха Дмитрия Цветкова, впервые встретились в декабре 2023 года во время вечеринки в Мейфере, Великобритания.

Впрочем, уже появилась информация, что они расстались всего через несколько дней после того, как Круз познакомился с ее детьми.

Сообщается, что голливудский актер "охладел от романа", но хотел остаться с Хайровой друзьями, поскольку они живут в одном доме в Лондоне.

"Завершить все на плохой ноте было бы неудобно, если бы они столкнулись друг с другом в лифте", — считает инсайдер.

Источник издания добавляет, что никаких обид между бывшими влюбленными, которые ни разу официально не выходили вместе на публику, нет.

Эльсина Хайрова

У россиянки есть сын и дочь от предыдущего брака с российским олигархом и торговцем алмазами Дмитрием Цветковым.

Женщина — дочь Рината Хайрова, российского политика, состояние которого оценивается в 5 миллиардов фунтов стерлингов и который является близким соратником Путина.

Эльсина Хайрова с дочерью

Напомним, Том Круз познакомился с детьми возлюбленной-россиянки.

Также Фокус писал о единственной биологической дочери Тома Круза от Кэти Холмс.