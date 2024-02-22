Меган Маркл идет на примирение с Кейт Миддлтон, — источники

После сложения Гарри и Меган королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году между родственниками было много споров. Сейчас британские роялы переживают не лучшие времена, поэтому, вероятно, смогут найти общий язык.

Меган Маркл делает шаги к примирению с Кейт Миддлтон. Об этом пишет Grazia.

Неназванные источники сообщили, что герцогиня Сассекская пытается наладить отношения с принцессой Уэльской. Другие инсайдеры утверждают, что принц Гарри готов вернуться к работе в качестве герцога Сассекского. Все, что нужно сделать его отцу, королю Великобритании Чарльзу III, это просто попросить. Впрочем, эксперты считают, что Гарри имеет ноль шансов вернуться в монаршую семью.

Эта новость появилась после того, как Меган и Гарри посетили Канаду перед Invictus Games в 2025 году.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Коллаж Focus.ua

В январе 2020 года супруги Сассекские отошли от цикла публичных появлений и событий, объявив, что они намерены "отойти от должности "старших" членов королевской семьи и работать над финансовым ростом".

Однако понадобилось больше года, чтобы этот перерыв стал официальным для Букингемского дворца: только 19 февраля 2021 года было сделано объявление.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот

За эти годы между членами королевской семьи было много споров, поскольку Сассекские выпускали книги и сериалы, в которых подробно рассказывали о конфликтах с родственниками, в частности, Гарри вспомнил драку с братом Уильямом из-за Меган.

Впрочем, сейчас, вероятно, семья сможет примириться на фоне тяжелой болезни короля Чарльза III. Монарху диагностировали рак.

Сообщается, что "Меган связалась с Кейт и Чарльзом", и что "предпринимаются шаги для примирения".

"Кейт открыта к примирению, хотя с Гарри больше, чем с Меган", — рассказывает инсайдер.

Напомним, Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о поддержке от герцогов Сассекских Кейт Миддлтон и короля Чарльза III на фоне их болезней.