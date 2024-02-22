Лили Гладстоун рассказала о работе с Леонардо Ди Каприо

В картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" Лили и Леонардо сыграли супругов. Актриса номинирована за эту роль на премию "Оскар-2024".

Американская актриса Лили Гладстоун рассказала об отношениях с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Vanity Fair.

Звезда экрана индейского происхождения позировала в смокинге, когда она появилась на обложке 30-го ежегодного голливудского выпуска журнала Vanity Fair вместе с Брэдли Купером, Натали Портман, Педро Паскалем и другими знаменитостями.

Гладстоун призналась, что 2023 год был для нее удачным, поскольку Лили была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" о загадочных убийствах в племени Осейдж.

Это первая в истории номинация на "Оскар" для женщины из коренного американского племени.

Новая обложка Vanity Fair

Во время интервью Гладстоун рассказала о коллеге Леонардо Ди Каприо и о том, как много для нее значит, что он поддерживал ее во время сезона наград.

"Это значит быть примером и быть рядом", — призналась звезда.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

"Мы просто наслаждаемся обществом друг друга. В начале у нас было время для освоения, мы просто познакомились. Но после нескольких сцен я сразу увидела, что есть место для импровизации, что есть место для экспериментов с разными уровнями любви, соучастия, подозрительности, всего этого", — признается Лили.

В фильме Мартина Скорсезе Ди Каприо и Гладстоун сыграли супругов.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Напомним, Лили Гладстоун и Леонардо Ди Каприо вышли вместе на красную дорожку.

Также Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун на событии в Лондоне.