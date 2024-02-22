Ольга Сумская бурно отреагировала на интервью племянника, в котором он рассказал о ее дочери, в России

Актриса не смогла пройти мимо громких слов своего племянника и решила публично сказать, что о нем думает. Ольга Сумская не стала сдерживать эмоций и написала все, что накипело.

57-летняя актриса Ольга Сумская обозвала своего племянника Вячеслав Хостикоева "отвратительным чудовищем", из-за того, что он дал интервью о ее дочери, Антонине Паперной, проживающей в России. Свою бурную реакцию, она опубликовала на своей странице в инстаграм.

В частности, в интервью Вячеслав рассказал, что не общается с Тоней, хотя и пытался наладить связь. По его словам, в первые дни полномасштабной войны он писал Антонине, однако она просто открывала сообщения и ничего не писала в ответ. Актер также заявил, что она никак не отреагировала на смерть бабушки, которую хоронили в первые дни войны.

Очевидно, эти слова Вячеслава задели Ольгу Сумскую и она решила публично отреагировать на упреки в сторону ее дочери.

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"Отвратительное чудовище! Мы хоронили бабушку в четвером 1 марта 2022 года, я, Виталя, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Зачем вы врёте? Какое вы имеете право порочить нашу семью?! Сидите за границей и зарабатываете на лжи?", — написала Сумская.

Ольга Сумская обратилась к своему племяннику Вячеславу Фото: https://www.instagram.com/stories/olgasumska/3307925520916946455/?hl=ru

Стоит отметить, что Антонина Паперная уже много лет живет и работает в России. Она замужем, имеет двоих детей. После начала полномасштабного вторжения актриса никак не отреагировала на войну на своей Родине. Поэтому к ее маме Ольге Сумской часто прилетают вопросы и претензии относительно дочери, которая осталась в России. В свою очередь Ольга Сумская всячески защищает свою старшую дочь. Так, в интервью Ольга Сумская рассказывала о дочери в России. Кроме этого, она объясняла, почему ее дочь не может уехать из России.