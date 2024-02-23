Девушка Леонардо Ди Каприо украсила обложку глянца (фото)

О романе Ди Каприо и Виттории Черетти известно с конца лета 2023 года. Инсайдеры рассказывали, что актер "думает только о ней".

25-летняя итальянская модель Виттория Черетти украсила обложку Elle США. Снимками с фотосессии девушка 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо делится в Instagram.

"Весенний выпуск моды ELLE. Так радуюсь этому!!!" — написала звезда подиумов.

На обложке журнала Виттория предстала в откровенном красном платье с черным кружевом и глубоким декольте. Волосы модели были уложены мокрым способом. Она прямо смотрела в камеру, практически полностью отказавшись от аксессуаров. На ее руке лишь было кольцо.

На другой обложке Черетти примерила молочный блейзер с декорацией в виде массивной красной розы.

Виттория Черетти

В частности, итальянская знаменитость позировала в эффектных кожаных аутфитах.

Виттория Черетти

О романе звезды "Титаника" с моделью стало известно в конце лета 2023 года. Виттория перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери.

Инсайдеры признавались: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Ди Каприо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид. А еще раньше голливудский актер длительное время был в отношениях с моделью Камиллой Мороне.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с новой девушкой.

Также Фокус писал о серьезных намерениях Леонардо Ди Каприо касательно Виттории Черетти.