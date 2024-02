Можно ли есть каждый день куриные яйца и худеть: ответ диетолога

Яйца — источник белка, а белок, как известно, является помощником в похудении. Диетолог рассказывает, как употребление яиц влияет на вашу фигуру и как их правильно употреблять, чтобы похудеть.

Яйца — один из лучших источников белка, который вы можете легко включить в свой рацион. Кроме того, яйца настолько универсальный продукт, что из него можно приготовить множество вкусных вариантов: омлет с овощами, сварить вкрутую или приготовить для тоста с авокадо. А если вы хотите похудеть, то яйца могут стать для вас идеальным вариантом завтрака, обеда или ужина. Об этом пишет Eat This, Not That.

Как яйца помогают худеть?

Если вы хотите избавиться от лишнего веса, яйца — отличный вариант с высоким содержанием белка, который можно включить в свой рацион. Одно большое яйцо содержит около шести граммов белка и всего 72 калории. "Известно, что белок насыщает больше, чем углеводы или жиры, что может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий", — говорит диетолог и специалист по спортивной диетологии Эми Гудсон. "Включая яйца в свой рацион, вы можете чувствовать себя сытым в течение более длительного времени, что приводит к уменьшению количества перекусов и, возможно, к снижению потребления калорий в течение дня".

Может ли есть много яиц?

Слишком много чего-либо никогда не бывает хорошо, и яйца не являются исключением из правил. "Употребление слишком большого количества практически любой пищи, даже здоровой и богатой питательными веществами, может нанести вред вашей талии", — подчеркивает Гудсон. "Важно отметить, что не продукты способствуют набору веса, а лишние калории, независимо от того, откуда они берутся. Условно говоря, яйца являются низкокалорийной пищей из-за белка (34% от общего количества калорий) и питательных веществ, которые они содержат. Кроме того, содержание в них белков и жиров должно помочь вам дольше чувствовать сытость после еды и перекусов".

Но если яйца приготовлены с большим количеством жира, такого как растительное или сливочное масло, или если их есть с высококалорийными гарнирами, такими как жирный сыр, бекон или белый хлеб, намазанный сливочным маслом, то количество калорий в вашем блюде быстро увеличится. Если прием пищи содержит больше калорий, чем вам нужно на день, то это может привести к увеличению веса.

Как есть яйца для похудения?

Итак, как же готовит и сколько можно съедать яиц за день, чтобы худеть? "Существует множество способов приготовления яиц, которые помогут вам снизить вес, а их универсальность позволяет вам есть в любой прием пищи или на перекус в течение дня", — объясняет Гудсон. "Яйца можно готовить разными способами, чтобы ускорить процесс снижения веса. Один из популярных методов — просто отваривать их, поскольку это устраняет необходимость в добавлении жиров, таких как растительное или сливочное масло. Другой вариант — приготовить их в виде омлета на сковороде с антипригарным покрытием или использовать масло в спрее, чтобы уменьшить количество сливочного или растительного масла. Яйца можно сварить вкрутую, и это будет легкий перекус на ходу".

Кроме того, добавление свежих овощей, таких как перец, шпинат, помидоры или спаржа в фриттату или омлет может увеличить содержание клетчатки, что будет еще больше поддерживать ощущение сытости. Вы можете употреблять яйца в салатах или в качестве дополнения к овощной тарелке, чтобы получить по-настоящему питательную еду.

