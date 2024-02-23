Король Дании посетил церковную службу, на которой молились за мир в Украине (эксклюзив)

Кроме самого монарха, на церковной службе присутствовали, в частности, спикер датского парламента Серен Гаде, жена посла Украины в Дании Юлия Сибирцева и ряд министров. Молитвы звучали как на датском, так и на украинском языках.

Его Величество Король Дании Фредерик Х посетил церковь Холмен (Копенгаген), где 23 февраля прошла церковная служба за мир для Украины. Информация появились на официальной странице Королевского дома в социальной сети Instagram.

Его Величество Король принял участие в миротворческой службе, которая открылась музыкальным выступлением епископа Копенгагенской епархии Питера Скова-Якобсена.

Фото: специальный корреспондент Анна Иваненко

В программе также были молитвы на украинском и датском языках, исполненные под руководством священника Украинской Греко-Католической Церкви в Дании отца Василия Тиховича, а также чтение Библии приходским священником Ларсом Обелем.

Фото: специальный корреспондент Анна Иваненко Фото: focus.ua

Во время панихиды украинская поэтесса Екатерина Калитко исполнила свое стихотворение "Молитва за Украину". Произведение исполнили на украинском языке.

Фото: специальный корреспондент Анна Иваненко Фото: Скриншот

Отметим, что, кроме самого монарха, на церковной службе присутствовали, в частности, спикер датского парламента Серен Гаде, жена посла Украины в Дании Юлия Сибирцева и ряд министров.

Фото: специальный корреспондент Анна Иваненко Фото: Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году принц Чарльз с женой помолились за мир в Украине в греко-католической церкви в Лондоне. Встреча прошла в Соборе Святого Семейства, и принц Чарльз с Камиллой провели там несколько часов. Они общались с детьми, слушали истории тех, чьи родные остались в Украине и сейчас противостоят российскому агрессору.