"Продолжает вдохновлять": король Чарльз ІІІ выразил поддержку украинскому народу (фото)

Суверен вспомнил, как встречался с президентом и первой леди Украины. Чарльз III признался, что "его сердце со всеми пострадавшими".

Король Великобритании Чарльз III высказался относительно второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Обращение монарха опубликовано на странице в Instagram.

"Решительность и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства существования вступает в третий, трагический, год. Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир. Их настоящая доблесть, несмотря на неописуемую агрессию. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые у меня были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", — отметил британский суверен.

В частности, король показал архивное фото, на котором он с женой Камиллой ставили свечи в Украинском Католическом Соборе в Лондоне в 2022 году. На втором снимке изображена встреча сына покойной королевы Елизаветы II и президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце в 2023 году.

"Меня все еще очень вдохновляет то, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в это время таких больших страданий и потребностей. Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — закончил свое обращение король.

Король Чарльз ІІІ выразил поддержку Украине

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская посетила коронацию Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.

Также Фокус писал о раке короля Чарльза ІІІ, с которым он сейчас борется, продолжая выполнять часть обязанностей.