Аня Тейлор-Джой посетила премьеру "Дюны" в драматическом платье (фото)

Звезда экрана сыграла одну из главных ролей в популярной франшизе. Накануне актерский состав и режиссер картины вышли на красную дорожку во время премьеры в Нью-Йорке.

27-летняя американо-британская актриса Аня Тейлор-Джой появилась на премьере своего нового фильма "Дюна: Часть вторая" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана выбрала для выхода на публику драматическое платье Maison Margiela от креативного директора Джона Гальяно из коллекции SS24 Haute Couture.

Роскошное платье имело приталенную золотую юбку и черное прозрачное структурированное платье из тюля поверх нее в пол.

Волосы Тейлор-Джой были распущены и уложены легкими волнами.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Актриса сделала эффектный вечерний макияж с акцентом на красные губы.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Аня также присоединилась к остальному актерскому составу "Дюны", включая Зендаю, Тимоти Шаламе, Остина Батлера, Флоренс Пью, режиссера картины Дени Вильнёва и других.

Актеры и режиссер "Дюны"

Роль Ани Тейлор-Джой в новой части "Дюны" долгое время держалась в тайне.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Впоследствии Variety подтвердили, что актриса появляется в фильме, играя "главного персонажа" из франшизы.

Действие картины разворачивается, когда Пол Атрейдес и его мать, леди Джессика, объединились с Чани и остальными людьми, живущими в пустыне, чтобы отомстить злому дому Харконненов, члены которого убили большинство его семьи и друзей.

Кадр из фильма "Дюна" Фото: Скриншот

Франшиза основана на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года.

Напомним, Аня Тейлор-Джой вышла на красную дорожку в одеяле.

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