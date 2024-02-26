Княгиня Монако Шарлен посетила благотворительное мероприятие в черном элегантном образе (фото)

Клатч монаршей персоны стоит более четырех тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Шарлен тратит значительные суммы на свой гардероб.

Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный образ. Снимки появились на официальном аккаунте монаршей семьи в Instagram.

Супруга князя Альбера II выбрала блестящий брючный костюм для появления на благотворительном вечере Фонда княгини Монако Шарлен и детей спортивного клуба "Куршевель".

К королевской персоне присоединился ее супруг, князь Альбер ІІ. Одноименный фонд княгини Шарлен работает над спасением и изменением жизни молодых людей любого происхождения посредством образования и спорта.

Для появления мама двоих детей выбрала укороченный пиджак и комбинезон без бретелек. Костюм был сделан из структурированного черного материала.

Также Шарлен обула металлические туфли с острыми носками Gianvito Rossi и добавила к вечернему образу лаконичный светлый клатч Bella Rosa Milan x Micaela за более чем четыре тысячи долларов, по данным Royal Fashion Police.

В частности, монаршая персона сделала легкий макияж и традиционно уложила свои светлые волосы.

Княгиня Монако Шарлен посетила мероприятие своего благотворительного фонда

Тем временем князь Альбер II, с которым Шарлен воспитывает двоих детей, выбрал для появления классический деловой костюм с белой рубашкой.

Княгиня Монако Шарлен посетила мероприятие своего благотворительного фонда Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Напомним, княгиня Монако вышла на публику в деловом брючном костюме.

Также Фокус писал о сходстве княгини Монако и Грейс Келли.