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Стиль жизни

Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный вечерний образ (фото)

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Фото: fondationprincessecharlene\Instagram | Княгиня Шарлен

Мама двоих детей посетила мероприятие, посвященное ее благотворительному фонду. Для появления она выбрала роскошный наряд и жемчужное колье.

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Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный вечерний образ. Фото появилось на странице благотворительного фонда жены князя Альбера II в Instagram.

Монаршая персона появилась на публике в темно-синем платье в пол, которое она дополнила жемчужным колье. Волосы княгини Монако были уложены традиционным способом, однако она в очередной раз демонстрирует новый цвет, ведь стала шатенкой.

Мама двоих детей сделала легкий макияж и добавила к вечернему образу кольцо.

"Фонд княгини Монако Шарлен рад сообщить о своем сотрудничестве с Фондом Аль Оертера/Искусство олимпийцев (AOF/AOTO) и Ассоциацией семьи Пьера де Кубертена (совместными усилиями эти три организации планируют организовать различные художественно-просветительские мероприятия, посвященные спорту для детей Европы и США", — рассказали представители благотворительной организации.

Как известно, с 2012 года Фонд княгини Монако Шарлен активно поддерживает организации и инициативы, которые разделяют видение построения мира, где дети любого происхождения могут процветать, изучая ценности, которым учит спорт.

"Спорт вдохновляет и дает надежду, может объединять людей и нации", — отмечала монаршая особа.

Княгиня Шарлен

Сейчас три организации завершают планы будущих мероприятий к открытию летних Олимпийских игр 2024 года и уже работают над будущими проектами.

Напомним, княгиня Шарлен и принцесса Габриэль продемонстрировали стильные пальто.

Также Фокус писал о новогоднем поздравлении от княгини Шарлен и князя Альбера II.