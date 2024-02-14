Мама двох дітей відвідала захід, присвячений її благодійному фонду. Для появи вона обрала розкішне вбрання та перлинне кольє.

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Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантний вечірній образ. Фото зʼявилося на сторінці благодійного фонду дружини князя Альбера ІІ в Instagram.

Монарша персона зʼявилася на публіці в темно-синій сукні в підлогу, яку вона доповнила перлинним кольє. Волосся княгині Монако було укладене традиційним способом, проте вона вчергове демонструє новий колір, адже стала шатенкою.

Мама двох дітей зробила легкий макіяж та додала до вечірнього образу каблучку.

"Фонд княгині Шарлін Монако радий повідомити про свою співпрацю з Фондом Аль Оертера/Мистецтво олімпійців (AOF/AOTO) та Асоціацією сім'ї П'єра де Кубертена (спільними зусиллями ці три організації планують організувати різні художньо-просвітницькі заходи, присвячені спорту для дітей Європи та США", — розповіли представники благодійної організації.

Як відомо, з 2012 року Фонд княгині Монако Шарлін активно підтримує організації та ініціативи, які поділяють бачення побудови світу, де діти будь-якого походження можуть процвітати, вивчаючи цінності, яких навчає спорт.

"Спорт надихає і дає надію, може об'єднувати людей і нації", — зазначала монарша персона.

Княгиня Шарлін

Наразі три організації завершують плани майбутніх заходів до відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року і вже працюють над майбутніми проєктами.

Нагадаємо, княгиня Шарлін та принцеса Габріель продемонстрували стильні пальта.

Також Фокус писав про новорічне привітання від княгині Шарлін та князя Альбера ІІ.