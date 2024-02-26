Педро Паскаль признался, что напился, во время речи на SAG Awards 2024 (видео)

Актер чилийского происхождения забрал одну из наград на церемонии вручения. Его отметили за роль в сериале "Последние из нас".

48-летний американский актер Педро Паскаль забрал одну из статуэток на 30-й церемонии награждения премией SAG Awards 2024. Произнося речь, он насмешил публику, признавшись, что перед этим много выпил алкоголя.

Актер чилийского происхождения победил в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" (в картине "Последние из нас"). Получая статуэтку, Паскаль признался, что немного пьян и сейчас его охватывает паническая атака.

Педро опередил трех актеров "Наследников", включая Кирана Калкина, Брайана Кокса и Мэттью Макфедьена, и Билли Крудапа из "Утреннего шоу".

Паскаль, который пил текилу, очень удивился результатом, поскольку сказал: "Это неправильно по нескольким причинам. Я немного пьян. Я думал, что могу напиться".

Педро Паскаль

"Я делаю из себя дурака, но большое вам спасибо за это! Я в профсоюзе с 1999 года, поэтому это невероятная честь", — продолжил он. "Ко всем номинантам, сейчас я не могу вспомнить ни одного из ваших имен".

Американский актер сдерживал слезы, благодаря семью, но быстро завершил свою "пьяную" речь, пошутив: "У меня случится панический приступ, и я уйду".

После победы Педро признался, что практически не помнит своей речи на сцене.

Педро Паскаль Фото: скріншот Педро Паскаль Фото: скріншот

Паскаль собирается повторить свою роль во втором сезоне "Последних из нас", производство которого запланировано на 2024 год.

Напомним, Педро Паскаль признался, что фанаты тыкали ему в глаза после "Игры престолов".

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