Король Чарльз ІІІ обращался к греческому православному монаху за духовным советом (фото)

Король Великобритании несколько раз посещал гору Афон. У него есть свои покои в одном из мужских монастырей.

Его Величество король Великобритании Чарльз ІІІ обратился к греческому православному монаху за духовным советом после того, как ему поставили страшный диагноз. 75-летний монарх уже более 25 лет поддерживает тайную дружбу с архимандритом Ефремом, сообщает The Sun.

Они сблизились после смерти принцессы Дианы в 1997 году. Король полагался на его советы. В первые дни после того, как ему поставили диагноз, он тайно обратился за поддержкой к 67-летнему архимандриту Константинопольской православной церкви Ефрему, в миру Василиос Куцу. Он является настоятелем Ватопедского монастыря.

Священный служитель никогда публично не говорил об их дружбе, но нарушил свое молчание во время борьбы Чарльза с раком. Настоятель монастыря сообщил: "У нас очень хорошие отношения (с Чарльзом ІІІ — ред)".

Архимандрит Ефрем, настоятель Ватопедского монастыря на Афоне Фото: newsit.gr

По информации журналистов, у короля есть свои покои в мужском монастыре Ватопед. Этот монастырь — второй по величине в иерархии афонских монастырей, один из самых древних и богатых.

Фото: Википедия

Букингемский дворец 5 февраля объявил, что у короля рак, но не простаты. В официальном заявлении говорится, что монарх не будет выполнять общественные обязанности.

"У Чарльза есть духовная утонченность, духовная жизнь… Да, он был в контакте с момента постановки диагноза, и я верю, что он преодолеет это. Нет никаких отвлекающих факторов, поэтому он может медитировать, молиться и следовать древним ритуалам, таким как вставание в 4 утра, чтобы следить за литургией, которую он просто обожает", — сообщил источник издания.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что больной раком король Чарльз провел первую встречу после постановки диагноза. До болезни король проводил еженедельные встречи с Риши Сунаком. Сейчас рак внес свои коррективы в график Его Величества.