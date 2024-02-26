Как чеснок поможет похудеть: 5 преимуществ, доказанных наукой
Если вы до сих пор не полюбили чеснок, нужно срочно это исправить, особенно если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов к весне. Оказывается, чеснок не только убивает микробов и укрепляет иммунитет, но еще и помогает в похудении.
Чеснок — основной ингредиент на многих кухнях во всем мире, который славится не только своим неповторимым вкусом, но и потенциальной пользой для здоровья. Хотя его кулинарное применение широко известно, недавние исследования показывают, что чеснок также может играть роль в контроле веса и может способствовать похудению. Об этом пишет OnlyMyHealth.
Доктор Шалини Шривастав, руководитель департамента общественной медицины Школы медицинских наук и исследований больницы Шарда поделилась пятью ключевыми преимуществами чеснока в сжигании жира.
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Клинические данные
Результаты экспериментального исследования с участием 110 добровольцев с неалкогольной жировой болезнью печени предоставили многообещающие данные. За 15-недельный период у участников, принимавших чеснок, наблюдалось значительное снижение веса и жировой массы. Примечательно, что не было зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов, что указывает на безопасность добавок чеснока в контексте снижения веса. Это исследование подчеркивает потенциал чеснока как естественного средства для контроля веса.
Свойства против ожирения
Исследования на клетках и животных, опубликованные в Журнале питания, пролили свет на потенциальную пользу чеснока в борьбе с ожирением. Исследования, проведенные на крысах, получавших диету с высоким содержанием жиров, показали, что добавление чеснока привело к значительному сокращению жировой ткани. Это говорит о том, что чеснок может обладать механизмами, способствующими сжиганию жира и препятствованию его накопления, что делает его потенциально ценным союзником в стремлении похудеть.
Повышение метаболизма и подавление аппетита
Несколько сырых зубчиков чеснока натощак помогут не только разбудить вкусовые рецепторы, но и ускорить обмен веществ. Сырой чеснок содержит соединения, которые могут стимулировать метаболические процессы, потенциально ускоряя сжигание калорий в течение дня. Кроме того, употребление чеснока натощак может способствовать ощущению сытости, предотвращая переедание и снижая вероятность тяги к нездоровой пище. Его свойства подавления аппетита могут помочь людям поддерживать дефицит калорий, что является ключевым фактором успешного снижения веса.
Низкокалорийный усилитель вкуса
Если вы ищете способ улучшить вкус еды без добавления лишних калорий, то чеснок придет вам на помощь. Сочетание чеснока с такими ингредиентами, как перец чили, может улучшить вкус блюд, не добавляя при этом калорий. Чтобы получить вкусный и полезный для талии гарнир, попробуйте потушить любимые овощи с рубленым чесноком. Это простое, но сытное блюдо позволит вам наслаждаться ароматными овощами и получить все полезные свойства чеснока.
Детоксикация и поддержка пищеварения
Чеснок также помогает в удалении из организма токсинов, затрудняющих пищеварение и мешающих усилиям по снижению веса. Поддерживая функцию печени и способствуя выведению отходов, чеснок помогает оптимизировать естественные процессы детоксикации организма. Здоровая пищеварительная система необходима для эффективного усвоения питательных веществ и обмена веществ, которые играют решающую роль в поддержании здорового веса. Таким образом, включение чеснока в ваш рацион может способствовать общему здоровью пищеварительной системы и облегчить контроль веса.
"Хотя чеснок сам по себе вряд ли станет чудесным решением для избавления от жира, новые данные свидетельствуют о том, что он действительно может дополнять здоровый образ жизни и способствовать усилиям по снижению веса. От его метаболического эффекта до его свойств, подавляющих аппетит, и потенциального воздействия на жировой обмен. Универсальность чеснока делает его ценным дополнением к любой диете, ориентированной на похудение. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем", — подытожила доктор Шривастав.
Напомним, не нужно сидеть на строгой диете, достаточно просто убрать из рациона продукты с "пустыми" калориями.
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