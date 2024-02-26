Как чеснок поможет похудеть: 5 преимуществ, доказанных наукой

Если вы до сих пор не полюбили чеснок, нужно срочно это исправить, особенно если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов к весне. Оказывается, чеснок не только убивает микробов и укрепляет иммунитет, но еще и помогает в похудении.

Чеснок — основной ингредиент на многих кухнях во всем мире, который славится не только своим неповторимым вкусом, но и потенциальной пользой для здоровья. Хотя его кулинарное применение широко известно, недавние исследования показывают, что чеснок также может играть роль в контроле веса и может способствовать похудению. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Доктор Шалини Шривастав, руководитель департамента общественной медицины Школы медицинских наук и исследований больницы Шарда поделилась пятью ключевыми преимуществами чеснока в сжигании жира.

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Клинические данные

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Результаты экспериментального исследования с участием 110 добровольцев с неалкогольной жировой болезнью печени предоставили многообещающие данные. За 15-недельный период у участников, принимавших чеснок, наблюдалось значительное снижение веса и жировой массы. Примечательно, что не было зарегистрировано никаких серьезных побочных эффектов, что указывает на безопасность добавок чеснока в контексте снижения веса. Это исследование подчеркивает потенциал чеснока как естественного средства для контроля веса.

Свойства против ожирения

Исследования на клетках и животных, опубликованные в Журнале питания, пролили свет на потенциальную пользу чеснока в борьбе с ожирением. Исследования, проведенные на крысах, получавших диету с высоким содержанием жиров, показали, что добавление чеснока привело к значительному сокращению жировой ткани. Это говорит о том, что чеснок может обладать механизмами, способствующими сжиганию жира и препятствованию его накопления, что делает его потенциально ценным союзником в стремлении похудеть.

Повышение метаболизма и подавление аппетита

Несколько сырых зубчиков чеснока натощак помогут не только разбудить вкусовые рецепторы, но и ускорить обмен веществ. Сырой чеснок содержит соединения, которые могут стимулировать метаболические процессы, потенциально ускоряя сжигание калорий в течение дня. Кроме того, употребление чеснока натощак может способствовать ощущению сытости, предотвращая переедание и снижая вероятность тяги к нездоровой пище. Его свойства подавления аппетита могут помочь людям поддерживать дефицит калорий, что является ключевым фактором успешного снижения веса.

Низкокалорийный усилитель вкуса

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Если вы ищете способ улучшить вкус еды без добавления лишних калорий, то чеснок придет вам на помощь. Сочетание чеснока с такими ингредиентами, как перец чили, может улучшить вкус блюд, не добавляя при этом калорий. Чтобы получить вкусный и полезный для талии гарнир, попробуйте потушить любимые овощи с рубленым чесноком. Это простое, но сытное блюдо позволит вам наслаждаться ароматными овощами и получить все полезные свойства чеснока.

Детоксикация и поддержка пищеварения

Чеснок также помогает в удалении из организма токсинов, затрудняющих пищеварение и мешающих усилиям по снижению веса. Поддерживая функцию печени и способствуя выведению отходов, чеснок помогает оптимизировать естественные процессы детоксикации организма. Здоровая пищеварительная система необходима для эффективного усвоения питательных веществ и обмена веществ, которые играют решающую роль в поддержании здорового веса. Таким образом, включение чеснока в ваш рацион может способствовать общему здоровью пищеварительной системы и облегчить контроль веса.

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"Хотя чеснок сам по себе вряд ли станет чудесным решением для избавления от жира, новые данные свидетельствуют о том, что он действительно может дополнять здоровый образ жизни и способствовать усилиям по снижению веса. От его метаболического эффекта до его свойств, подавляющих аппетит, и потенциального воздействия на жировой обмен. Универсальность чеснока делает его ценным дополнением к любой диете, ориентированной на похудение. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем", — подытожила доктор Шривастав.

Напомним, не нужно сидеть на строгой диете, достаточно просто убрать из рациона продукты с "пустыми" калориями.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.