Маша Ефросинина показала редкие кадры с родителями из Крыма (фото)

Знаменитость рассказала, что стало самым тяжелым после оккупации полуострова. Она мечтает вернуться в "свой украинский Крым".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила свое детство в Крыму и показала редкие снимки с родителями. Архивными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

26 февраля отмечается День крымского сопротивления российской оккупации. А в 2024 исполнилось 10 лет с момента незаконной оккупации украинского полуострова. Ефросинина, которая родом из Керчи, призналась, что тяжелее всего далось после потери дома.

"Из-за моих сообщений, выступлений и публичных высказываний против аннексии Крыма враг сразу внес меня в списки", — рассказала знаменитость, добавив, что уже 10 лет не была в Крыму.

В 2014 году, через несколько месяцев после оккупации, умерли бабушка и дедушка Маши Ефросининой, однако она уже не смогла приехать на похороны.

"Самое невыносимое — это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали возложить цветы. И все, что внутри меня остается неизменным — это большая мечта поехать домой, в мой Украинский Крым", — отметила уроженка Керчи, показав редкие кадры с родителями и со своего выпускного.

Маша Ефросинина показала архивные фото из Крыма

Напомним, Маша Ефросинина поздравила дочь с днем рождения.

Также Фокус писал о возвращении сына Маши Ефросининой в Киев.