Бьянка Цензори послушала Ким Кардашьян: что она сделала

Бьянка и Норт не раз появлялись вместе на публике. У них сложились дружеские отношения, и девочка не скрывает, что мачеха очень ей нравится.

29-летняя жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори прислушалась к Ким Кардашьян, которая просила ее поскромнее одеваться рядом с ее детьми, и в Париже, куда отправилась с мужем в поддержку его нового альбома "Vultures 1" вместе с 10-летней Норт, выглядела куда скромнее, чем обычно, пишет Daily Mail.

Папарацци заметили Бьянку и Норт в ресторане быстрого питания Popeyes, а затем – в McDonalds.

Норт надела черную футболку с длинным рукавом и надписью "Vultures Volume 1", меховую шапку, черные широкие брюки и массивные черные ботинки.

В свою очередь Цензори выбрала черную куртку оверсайз, которая доходила почти до середины бедра, черные капроновые колготки и остроносые туфли на шпильке.

Мачеха и падчерица пребывали в отличном настроении, держались за руки и много смеялись, болтая во время совместного приема пищи.

Перед этим Норт вместе с отцом выступила на сцене Accor Arena. В одной из песен Канье девочка спела целый куплет и даже снялась в клипе.

На прошлой неделе Норт в аккаунте Ким Кардашьян поделилась постом в TikTok, на котором была изображена мачеха Бьянка в почти обнаженном ансамбле. Девочка перерисовала обложку альбома отца. На ней Канье одет во все черное, а Бьянка стоит спиной к камере абсолютно голая с прозрачной вставкой в районе поясницы.

Записка, датированная 13 февраля 2024 года, имела заголовок: "За какие три вещи вы [sic] благодарны сегодня?"

"Я благодарна за альбом VULTURES 1, потому что он безумно хорош. Я также благодарна черным стервятникам, потому что, если бы стервятников не было в живых, этот потрясающий альбом не вышел бы. Наконец, я благодарна за песню "Карнавал", – написала Норт. При этом в упомянутой ей песне есть очень вульгарные слова, а также отсылки к Биллу Косби и Р. Келли, обоим из которых были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.

Норт похвалила альбом отца и нарисовала почти голую мачеху Фото: kim kardashian/tiktok

Так выглядит оригина Фото: kanyewest/instagram

После того как Ким раскритиковали за подобное, она удалила пост.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори на показе в Милане появилась в очень откровенном и смелом образе.