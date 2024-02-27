Виктория Бекхэм прибыла в Париж с костылями (фото)
Звезда, которая недавно сломала ногу, появилась на публике с помощниками. Мужа или детей рядом с ней не было.
49-летнюю британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм заметили с костылями в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Мама четверых детей сломала ногу в День Святого Валентина после того, как упала во время тренировки. Теперь она вынуждена использовать костыли, чтобы передвигаться со своей травмой.
Супругу Дэвида Бекхэма заметили в первый день Парижской недели моды, когда она прибыла на Северный вокзал во французской столице.
Виктория сочетала пальто оттенка хаки с черными брюками и лакированными туфлями на ремешке.
Во время ее прибытия в мировую столицу моды британская знаменитость была окружена помощниками, а один из них держал ее зонтик и сумку Hermés.
Многодетная мама оставила свои волосы распущенными и добавила к образу солнцезащитные очки.
14 февраля 2024 года, поздравив Дэвида с Днем влюбленных, Виктория рассказала, что упала в тренажерном зале и сломала ногу.
Поделившись фотографией своей стопы, покрытой мешком со льдом, она написала: "С Днем святого Валентина... упала в спортзале!!!"
Муж певицы также опубликовал снимок ноги жены и сказал, что это был несчастный случай.
Напомним, Виктория Бекхэм рассказала, как сломала ногу.
Также Фокус писал о расставании сына Виктории Бекхэм Ромео и его девушки Мии Реган.