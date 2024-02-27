Королева Дании Мэри вышла на публику после длительного перерыва (фото)

После коронации мужа Фредерика в начале 2024 года Мэри также получила новый титул и стала называться королевой. Некоторое время датский монарх выполнял публичные обязанности без жены.

Королева Дании Мэри вышла на публику после длительного перерыва. Снимками делится официальный аккаунт королевской семьи в Instagram.

Супруга короля Фредерика Х вручила награды Министерства образования и исследований Elite Research Awards 2024.

"Премия EliteForsk ежегодно присуждается исследователям, чьи исследования имеют международный высший класс. Королева также присудила туристические стипендии 18 талантливым докторантам. Цель стипендий заключается в том, чтобы учиться находиться в лучших исследовательских средах в мире", — отметили представители королевской семьи.

Для выхода в свет без мужа монаршая персона выбрала темно-синий брючный костюм в деловом стиле, который состоял из пиджака (819 долларов) и расклешенных брюк (439 долларов). Наряд королевы Дании был от лондонского бренда The Fold.

К образу Мэри добавила кожаный клатч Quidam Bags.

Королева Дании Мэри вручила награды Фото: Getty Images

На ногах жены Фредерика Х были туфли Gianvito Rossi.

Королева Дании Мэри вручила награды

Долгое время Мэри не появлялась на публике после коронации мужа в начале года. К тому же, ходили слухи об изменах монарха с мексиканской светской львицей Женевьевой Казановой. Впрочем, супруги все опровергали.

Королевская семья Дании

Напомним, король Дании Фредерик Х посетил службу, на которой молились за Украину.

Также Фокус писал о коронации Фредерика Х 14 января 2024 года.