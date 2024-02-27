Известная певица LP оскандалилась российской символикой: реакция сети (фото)

Артистка уже удалила видео из соцсети и записала обращение к фанатам. Она заявила, что поддерживает украинцев, однако не попросила прощения за свой поступок.

Известная американская певица LP (Лора Перголицци) оскандалилась в сети, надев худи с российской символикой. Кадрами артистка поделилась в Instagram.

Звезда сцены опубликовала видео, на котором она одета в худи с российским флагом. LP поблагодарила поклонников из России за подарок и даже отметила страницу ее российской фан-группы.

Впрочем, через некоторое время она получила негативную реакцию от украинцев и удалила ролик.

LP Фото: iamlpofficial

"Удивляюсь, что вы поддерживаете Россию, так грустно. Попробуйте воспользоваться google и проверьте, что делают россияне в Украине", "Как отвратительно иметь что-то общее с россиянами, когда они буквально убивают украинцев каждый день, вы инфлюенсер и должны думать о чувствах жертвы, позор вам", "Нам в Литве такие певцы не нужны. Лучше идите в Москву", — комментируют поступок артистки пользователи сети.

Украинцы возмущены поступком LP Фото: скріншот

После хейта и удаления видео с российским худи LP записала обращение к фанатам. Она отметила, что сейчас находится в Дании.

"Я благодарна своим сторонникам со всего мира. Я знаю, что среди них есть много украинцев, которые являются беженцами в Балтийских странах. И я хочу, чтобы мои украинские фаны знали, как сильно я их поддерживаю и всегда поддерживала. Я люблю вас и надеюсь увидеть вас на концертах", — заявила американская певица.

LP записала обращение Фото: iamlpofficial

Интересно, что Лора Перголицци неоднократно поднимала украинский флаг на концертах, выражая свою поддержку нашей стране.

LP на концерте в Варшаве поднимала украинский флаг

Одна из самых известных песен LP Lost On You имеет более миллиарда просмотров в YouTube.

Одна из самых известных песен LP

Напомним, известная украинская певица едва не совершила суицид, когда была беременна.

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