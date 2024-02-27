Модный провал: платье Марго Робби на красной дорожке сравнили с детским одеялом

Актриса традиционно выбрала образ Барби. Однако отделка ее платья испортила егообщий вид, что сразу отметили поклонники знаменитости.

Желание голливудских модниц выглядеть на красных дорожках как можно эффектнее иногда оборачивается против них, поскольку их наряды могут стать как объектом восхищения, так и поводом для насмешек. Яркий пример – Марго Робби, которая появилась на церемонии вручения наград SAG Awards в платье в стиле Барби.

33-летняя австралийская актриса прибыла в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе в черно-розовом платье Schiaparelli без бретелек из эффектной отделки из ткани, которая обвивала ее плечи и талию и переходила в объемный шлейф.

Многие из ее поклонников в социальных сетях раскритиковали уникальный дизайн.

Марго Робби в оригинальном платье Фото: instagram.com/margotrobbieess

"Почему они продолжают с ней так поступать?", "Она выглядит неуютно", "Это самое большое платье, какое я видел за последнее время",

"Она завернула себя в одеяло восьмилетнего ребенка и сказала: "Пойдем"", "Вы должны подсознательно ненавидеть одну из самых красивых женщин в мире, чтобы одеть ее в это, абсолютно позорно", "Я не могу поверить, что собираюсь это сказать, но, возможно, это худший наряд, который я когда-либо видел на Марго", – пишут под фотографиями звезды.

Марго была номинирована на премию "Лучшая женская главная роль" за роль в "Барби", но проиграла Лили Гладстон, сыгравшей в картине "Убийцы цветочной луны".

Не так давно Марго получила престижную австралийскую кинонаграду, но не вошла в список номинантов на "Оскар". Она уже прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби появилась на публике в кожаном платье от украинского бренда.