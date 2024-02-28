87-летнего короля Норвегии госпитализировали

За первые месяцы 2024 года король Норвегии Харальд V уже не впервые заболел. Ранее у него была респираторная инфекция, из-за которой он вынужден был отправиться на многонедельный больничный.

87-летний король Норвегии Харальд V оказался в больнице с инфекционным заболеванием. Известно, что госпитализировали его во время визита в Малайзию во вторник, 27 февраля, сообщили в норвежской вещательной корпорации NRK.

По их словам, король, который на прошлой неделе отпраздновал свой день рождения, находится под пристальным наблюдением медиков. Его состояние стабильное. Детали не уточняются.

Известно, что в данный момент король в отпуске. Однако, согласно его официальному календарю, уже в следующую пятницу, 8 марта, он планирует руководить заседанием кабинета министров в королевском дворце Норвегии. За последние годы король Харальд несколько раз ездил на зимние каникулы за границу. Известно, что король имеет личного врача общей практики, который путешествует с ним в больших официальных поездках.

Фото: https://gfx.nrk.no/

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Болезни короля

Стоит отметить, что в конце января 2024 года король Норвегии Харальд V также оказался на больничном, поскольку имел респираторную инфекцию. Тогда через несколько дней он вернулся к работе.

В мае 2023 года король попал в больницу, где его также лечили от инфекции.

Когда в июне королевскую чету спросили, как они пережили период болезни короля, сам король сказал о госпитализации: "Могу сказать, что было скучно".

В 2022 году король также несколько раз имел проблемы со здоровьем.

В 2021 году король повредил сухожилие над правым коленом, из-за чего его пришлось оперировать. Операция прошла успешно, и впоследствии было объявлено, что король находится в хорошей форме.

В 2020 году король Харальд заменил сердечный клапан. В 2005 году он также перенес операцию на сердечном клапане между сердцем и главной артерией. Тогда аортальный клапан заменили на искусственный клапан сердца.

Справка

Король Норвегии Харальд V (Harald V) родился 21 февраля 1937 года. Он стал королем Норвегии в 1991 году после смерти своего отца, Олафа V. Харальд V — седьмой монарх из династии Глюксбургов. В норвежской королевской семье он известен своим трудолюбием и патриотизмом.

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