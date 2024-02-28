Квадратный носок и широкие голени: какая женская обувь будет в тренде весной 2024 (фото)

С приходом тепла и нового сезона меняется не только гардероб, но и обувь, которая является неотъемлемой частью жизни каждого человека и дополнительным элементом любого образа. Как и одежда, обувь также имеет свои тренды.

Конечно, прежде всего выбирая обувь стоит ориентироваться на удобство, а только потом на красоту, моду и тренды. Однако, нередко хорошее является трендовым. Какие тренды на женскую обувь будут весной 2024 года рассказала стилист.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Квадратный нос

Обувь с квадратным носком — это тренд последних сезонов. Эта форма носка придает образу современности. Обувь с квадратным носком может быть воплощена на разных моделях, например, туфлях, босоножках, сапожках или даже кроссовках.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Такая модель обуви легко сочетается с классическими образами, и спокойно может дополнить кэжуал образ создавая интересные и стильные луки. Например, обувь с квадратным носком может быть стильно сочетается с юбкой карандашевидной формы и блузой для офисного стиля, или со стильными джинсами и футболкой.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Байкерские сапоги

Байкерские сапоги для женщин в этом сезоне являются очень популярным трендом в моде. Эта стильная обувь подчеркнет ваш образ и придаст ему дополнительной элегантности.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Женские байкерские сапоги можно стильно сочетать со скинни джинсами или леггинсами и простой футболкой или блузой. Также они хорошо будут смотреться с кожаной косухой или джинсовым жакетом. Для большего вечернего вида их можно совместить с мини-юбкой и белой рубашкой или топом.

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Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Узкий носок и цветочные аппликации

По последнему тренду в моде на женскую обувь является узкий носок и цветочные аппликации. Этот стиль сочетает в себе элегантность и женственность, делая обувь стильной и изысканной. Лучше всего сочетать эту обувь с черными или белыми джинсами, юбкой или платьем нейтрального цвета.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Широкая голень

Тренд женской обуви с широкой голенью бесспорно набирает обороты. Сейчас многие бренды предлагают стильные и удобные варианты для женщин с широкими голенями, что облегчает им поиск идеальной формы. Широкие сапоги на голени — это универсальный вариант, который можно сочетать с различными образами. Вы можете надеть их с узкими джинсами или леггинсами для повседневного образа или с узким платьем или юбкой для большей женственности. Добавьте слоев, таких как толстый свитер или джинсовая куртка, такое сочетание создаст шикарный и непринужденный ансамбль. Не забудьте добавить яркие украшения или стильную сумочку, чтобы завершить образ.

Фото: https://www.instagram.com/id_13_stylist/

Напомним, ранее мы писали, с чем носить кожаные шорты весной, чтобы выглядеть стильно. Кроме этого, Фокус писал, топ-3 модели юбок, которые стилисты рекомендуют приобрести этой весной.