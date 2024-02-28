На Канье Уэста подали в суд из-за нового альбома

Канье Уэста не впервые обвиняют в том, что он украл песню для своего трека. Ранее с подобным заявлением выступал Оззи Осборн.

Родственники покойной певицы Донны Саммер подают в суд на 46-летнего рэпера Канье Уэста за то, что он без разрешения использовал ее песню "I Feel Love" для своего альбома Vultures, сообщает TMZ.

Иск подан адвокатом Ларри Стейном против самого рэпера, его звукозаписывающей компании, соавтора альбома Тай Долла $ign и других причастных к его выходу.

Наследники Саммер утверждают, что они отклонили просьбу Уэста разрешить использование сэмпла "I Feel Love" для использования в треке "Good" ("Don't Die") из-за его противоречивой репутации, но песня с этим сэмплом все равно появилась в альбоме.

Представители истцов говорят, что Уэст пытался обойти отказ, используя звук, похожий на мелодию "I Feel Love" вместо оригинала. Несмотря на это, они утверждают, что это все равно является нарушением авторских прав.

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Родственники певицы, которая умерла от рака легких в 2012 году, связались со службами потоковой передачи музыки, чтобы удалить песню, и в конечном итоге альбом был повторно загружен без "Good" ("Don't Die"). Тем не менее в иске утверждается, что песня транслировалась миллионы раз, что нанесло ущерб наследникам.

Теперь они требуют возмещения крупного ущерба и судебного запрета на дальнейшее распространение песни, содержащей сэмпл.

В краже песни группы Black Sabbath Канье Уэста ранее обвинили Оззи и Шэрон Осборны. Они заявили, что не давали разрешения для использования трека.

Альбом Vultures был ненадолго удален из Apple Music и iTunes, где песня Carnival занимала первое место в чарте Top 100: Global. Этот шаг сделан на фоне сообщений о том, что дистрибьютор Vultures 1 работает над удалением его из всех потоковых сервисов после того, как Канье, как сообщается, загрузил его на различные платформы без разрешения.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст вывел на публику свою жену Бьянку Цензори в полупрозрачных колготках и без нижнего белья.