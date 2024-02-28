Свифтмания: поклонники певицы продают браслеты и конфетти с ее концертов

Тейлор Свифт дала концерт в рамках Eras Tour в Австралии. И страну захватило безумие: фанаты продают в Интернете браслеты и конфетти с ее концертов за огромные деньги.

Певица Тейлор Свифт дала концерт в Австралии с огромным успехом. Который, впрочем немного омрачил скандал с ее отцом, которого обвинили в нападении на местного фотографа на пристани в Сиднее. Но теперь фанаты зарабатывают на других ее фанатах, продавая в интернете браслеты и даже конфетти с ее концертов. Об этом пишет Daily Mail.

Тейлор Свифт улетела из страны на частном самолете после семи аншлаговых концертов в Мельбурне и Сиднее.

Выступление Тейлор Свифт в Мельбурне

А ее поклонники теперь продают свои бесплатные концертные браслеты за сотни долларов на Facebook Marketplace.

Бесплатные светодиодные браслеты были вручены владельцам билетов, посетившим аншлаговые шоу, и они загорались синхронно, создавая захватывающие визуальные эффекты.

Хотя цена некоторых из них была скромной, некоторые продаются по цене до 300 долларов за штуку.

В одном объявлении товар описывался как "бывший в употреблении", но который выглядит, как новый. И продавец утверждал, что индикатор "все еще мигает".

Другой Swiftie (так называют фанатов Тейлор Свифт) выставил на продажу семь ошеломляющих браслетов за огромную сумму в 1200 долларов, при этом стоимость каждого браслета составила 171,40 доллара.

Сувениры с концерта Тейлор Свифт Фото: Соцсети

Тем временем другие фанаты продают небольшие пластиковые пакеты с конфетти, которые, как они утверждали, собрали на шоу, по цене до 50 долларов за десять штук.

Сувениры с концерта Тейлор Свифт Фото: Соцсети

Поклонники также перепродавали товары, купленные на концертах.

Плакаты стоили 40 долларов, толстовки с турне стоили ошеломляющие 120 долларов, а футболки — 65 долларов.

Среди прочего, бутылки с водой стоили огромные 40 долларов, а холщовые гобелены можно было купить за 55 долларов.

"Свифтмания" покорила Австралию за последние несколько недель, когда Тейлор устроила семь эпических шоу для фанатов в Мельбурне и Сиднее.

Более 600 000 Swifties посетили австралийский этап тура Eras, в то время как еще тысячам фанатов не удалось заполучить желанные билеты .

Рекордные 96 000 фанатов посещали каждый из ее трех вечеров в Мельбурне, а еще 83 000 Swifties стекались на каждое из ее четырех выступлений в Сиднее .

Тейлор завершила свой долгожданный тур в понедельник вечером своим последним выступлением на стадионе Accor.

Напомним, ранее Тейлор Свифт произвела фурор, появившись на Супербоуле в компании Блейк Лайвли. Девушки привлекли едва ли не больше внимания, чем происходящее на шоу.