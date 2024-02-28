Дева Кассель посетила Парижскую неделю моды (фото)
Дочь Моники Беллуччи соединила обыденность и гламур в своем новом образе. Она позировала фотографам мероприятия сама.
19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Неделю моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на показе Dior в прямых джинсах и черной блузке, которая обнажала одно плечо юной знаменитости. Она накинула черное пальто и держала в руках сумочку Dior.
На ногах Девы были черные туфли на платформе.
Наследница Моники Беллуччи уложила свои темные волосы волнами и сделала легкий макияж.
В частности, показ Dior посетили Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Элизабет Дебики и другие знаменитости.
Дева Кассель — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Они развелись в 2013 году и стали родителями двух наследниц — Девы и Леони. Первенец бывших супругов активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.
Сейчас Дева встречается с итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Они уже даже вместе официально выходили в свет.
Напомним, Дева Кассель снялась в откровенной фотосессии на пляже.
Также Фокус писал о выходе Девы Кассель на подиум во время Недели моды в Париже в конце января 2024 года.