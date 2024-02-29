Хейли и Джастин Бибер сходили в церковь на фоне слухов о разводе (фото)

Пара, которая поженилась в 2018 году, спровоцировала слухи о серьезных проблемах в браке. Сообщалось, что причиной стали бывшие отношения и вопрос, когда они наконец станут родителями.

27-летняя американская модель Хейли Бибер и ее муж, 29-летний канадский певец Джастин Бибер, сходили в церковь на фоне слухов о проблемах в их браке. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару "поймали" папарацци во время прибытия в церковь в Лос-Анджелесе на их новой Tesla Cybertruck стоимостью 90 000 долларов.

Звезда подиумов и бизнес-леди выглядела мрачно. Она была одета в яркий желтый свитер и мешковатые джинсы, тогда как лицо ее мужа было едва видно под капюшоном большого черного свитшота. Хитмейкер также продемонстрировал большой черный шарф, обмотанный вокруг шеи и лица.

На ночную службу Хейли пришла в желтых очках и держала большую черную сумку под мышкой.

Супруги являются набожными христианами, и, как известно, их вера помогла им пережить "тяжелый" первый год брака. Певец и модель поженились в сентябре 2018 года.

Хейли и Джастин Бибер

Накануне отец Хейли также спровоцировал слухи о серьезных проблемах в браке дочери и ее избранника. Актер Стивен Болдуин опубликовал видео пения Джастина, которое опубликовал основатель All Things Possible Ministries Виктор Маркс и подписал: "Христиане, пожалуйста, когда вы вспоминаете о Джастине и Хейли, найдите минутку, чтобы помолиться за них".

Впоследствии пост был удален.

Ранее инсайдер рассказывал, что причиной для ссор становятся бывшие отношения (Джастин долгое время встречался с певицей Селеной Гомес) и вопросом, когда они наконец станут родителями.

Хейли и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли Бибер показала, какой тренч выбрать весной 2024 года.

Также Фокус писал о слухах о разводе Хейли и Джастина Бибера.