Чем на самом деле Кейт Миддлтон покорила принца Уильяма: неизвестные моменты

Кейт отличалась чувством собственного достоинства, рассудительностью и имела много общих интересов с принцем Уильямом.

Когда Кейт Меддлтон поступила в университет Сэнт-Эндрюс, где учился принц Уильям, она все свое время посвящала учебе и была равнодушна к мужчинам, в том числе и к наследнику британского престола. Девушка не старалась ему понравиться и не искала его общества, как другие студентки, что в конце концов и зацепило внука королевы. Об этом говорится в книге Пенни Джунор "Принц Уильям: рожденный быть королем".

На первом курсе Кейт казалась Уильяму одной из наименее настойчивых девушек. Она вела себя тихо, уверенно и легко смеялась, а затем у нее появился парень, студент четвертого курса Руперт Финч.

Кейт и Уильям встречалисб более 10 лет прежде, чем пожениться Фото: Instagram/kensingtonroyal

Однако наличие бойфренда не помешало Кейт подружиться с Уильямом, а поводом для дружбы стали их общие увлечения. Они не только посещали одни и те же лекции по истории искусства, но и жили в одном общежитии. И принц, и мисс Миддлтон обнаружили, что оба являются любителями спорта. Они вместе плавали и занимались серфингом, играли в теннис на университетских кортах и ходили в пабы и винные бары.

По удивительному совпадению, одной из первых вещей, которые Уильям обнаружил у себя с Кейт, было то, что они оба были в экспедициях в Чили годом ранее. Поэтому они знали многих одних и тех же людей и могли сравнивать записи, делиться историями и смеяться над ицидентами.

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Когда принц только начал учиться в университете, он чувствовал себя неуверенно. Уильям избегал любопытных взглядов, на лекциях намеренно сидел в первом ряду, чтобы никто не мог обернуться и посмотреть на него, а на улице носил бейсболку и шарф "Астон Виллы". Парень даже подумывал бросить учебу. В течение года принц много раз говорил об этом со своим отцом и принцем Филиппом, оба пытались его отговорить. В конце концов он решил остаться — и начиная со второго курса он стал намного счастливее. Вместе с Кейт и еще двумя друзьями он снял шикарную квартиру на Хоуп-стрит. Ему было там настолько комфортно, что он прожил так до конца учебы.

Кейт Миддлтон до замужества с принцем Уильямом Фото: Getty Images

Открытая сельская местность, по которой можно гулять, не опасаясь быть замеченными, и уют предоставили паре идеальное убежище для дальнейшего изучения своих отношений.

У Кейт было твердое чувство собственного достоинства. Когда кто-то заметил, что ей очень повезло, что она встречалась с принцем, она, не колеблясь, ответила: "Ему очень повезло, что он встречался со мной".

Со временем Уильям начал сопровождать Кейт во время визитов к ее родителям, Майклу и Кэрол, в Беркшир, где он наслаждался непринужденной атмосферой их дома. На кухне члены семьи суетились или садились вместе за болтливую дружескую трапезу. Все это было откровением для принца, который никогда не участвовал в интимных семейных трапезах, пока рос.

С Кейт Уильям чувствовал себя обычным человеком Фото: Скриншот TikTok

После того как пара покинула Сент-Эндрюс, Кейт впервые по-настоящему почувствовала, каково это — жить в мире Уильяма. Несколько месяцев подряд за ней день и ночь следили фотографы.

На королевскую семью произвело огромное впечатление то, насколько спокойной и рассудительной она оставалась, несмотря на огромные провокации. На просьбу сообщить им о любых проблемах Кейт почти извиняющимся тоном говорила: "Я не хочу поднимать шум, но возле моей квартиры разбили лагерь 20 мужчин, и они там круглые сутки".

Свадьба Кейт и Уильяма, 29 апреля 2011 года Фото: Getty Images

Она покорила всех друзей Уильяма. И когда они на короткое время расстались, девушка не стала затворницей. Она ходила на вечеринки, носила красивые короткие платья и всячески пыталась держаться. Спустя несколько месяцев Уильям понял, что больше не смоет без нее.

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